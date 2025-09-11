Años antes de convertirse en El Duque, John Wayne hizo una película desastrosa que le persiguió toda la vida: "Me dio muchísima vergüenza"

John Wayne ocupa un lugar indiscutible en la historia del cine como el vaquero estoico, recio y silencioso. Sin embargo, no siempre fue así. Antes de consolidar esa imagen que le convertiría en leyenda del western, el actor pasó por un experimento incómodo que estuvo a punto de desviar su carrera: interpretar a un vaquero cantante. Fue en el mediometraje 'Jinetes del destino', donde Wayne interpretó a un pistolero que no solo disparaba, sino que también se ponía a cantar baladas entre tiroteos. El resultado fue tan terrible que él mismo llegó a confesar años después lo avergonzado que se sintió por este trabajo.

De vaquero cantante a icono del western

Este experimento, inspirado por la moda del "cowboy cantante", resultó en una experiencia que Wayne describiría como extremadamente embarazosa y poco natural. En la película, el actor debía hacer playback de las canciones que interpretaba otro cantante, mientras intentaba mantener su imagen de pistolero serio.

Sobre esto mismo se recogen unas declaraciones del intérprete en el libro de Michael Munn 'John Wayne: El hombre detrás del mito', que también se incluyen en esta publicación de FarOut Magazine. Confesó que le avergonzó -utilizando un término muy ofensivo que quizá hoy día no habría usado-. "Me dio muchísima vergüenza. Rasgar una guitarra que no sabía tocar e imitar la voz de un cantante de verdad me hacía sentir como un mariposón", expresó.

La vergüenza fue tal que juró no volver a interpretar un papel de vaquero cantante, aunque años después, Wayne reconocería que este fracaso fue, irónicamente, beneficioso para él. Le enseñó a centrarse en personajes que resaltaran su fuerza física, su presencia en pantalla y su estilo estoico, rasgos que definirían su legado cinematográfico.

Hoy día, 92 años después del estreno del filme, 'Jinetes del destino' -que se puede ver gratis en Plex- se recuerda más bien como una curiosidad en la carrera de John Wayne. Para los aficionados al western, es fascinante ver a Wayne intentando encajar en un subgénero que no le correspondía, enfrentándose a la disonancia entre su imagen robusta y un cantante al que debía imitar. Pero más que empañar su trayectoria, este tropiezo le ayudó a reforzarse como el héroe icónico del western que todos recordamos.

