Anthony Mackie cree que está infravalorado y que podría haber estado nominado al Oscar en "al menos cuatro interpretaciones"

Entre los actores que siguen llevando con orgullo la bandera marvelita está Anthony Mackie. El actor aún tiene que estrenar su primera película en solitario como el Capitán América, pero aún así ya la blande orgulloso. Eso no impide que Mackie se acuerde también del resto de su carrera, una que en su opinión está infravaloradada.

Es algo que el actor piensa sobre todo en relación a los premios que no ha recibido. En una entrevista con Esquire repasando su filmografía, el actor afirmó que "Siempre es oportuno para mí cuando llega la temporada de premios. Porque sé que he hecho al menos cuatro actuaciones que podrían haber sido nominadas, si no al Globo de Oro, al Oscar o al Emmy".

Hablando de esas cuatro ocasiones, Mackie se refiere a 'Brother to Brother', un drama de Sundance en 2004 que pasó bastante desapercibido; 'Half Nelson', otro drama con Ryan Gosling que tuvo un gran éxito entre la crítica; 'The Banker', una película manchada por las acusaciones de abuso de su director; y la más evidente de las cuatro: 'En tierra hostil'. El drama bélico de Kathryn Bigelow que ganó el Oscar a mejor película y en la que Mackie interpretaba a un sargento estadounidense. En los Gotham Awards técnicamente sí ganó el premio, ya que se lo llevó justo a sus compañeros por Mejor elenco, pero en su momento llevó tan mal no estar nominado a los Oscars que incluso se tomó un año de descanso de la interpretación.

Aunque Mackie es por supuesto parcial con esta afirmación y hay nominaciones que no se llevó por razones evidentes ('Brother to Brother' por ejemplo no tuvo buena crítica fuera del circuito de Sundance) lo cierto es que puede tener razones para pensarlo. Su carrera le ha llevado a codearse con películas emblemáticas y con directores de la talla de Eastwood, la propia Bigelow o Spike Lee, pero a menudo su presencia no ha sido foco de la conversación.

"Capitán América es mi Oscar"

Aunque no le son totalmente desconocidos los premios y las nominaciones, sí es cierto que solo es el caso de premios pequeños como Saturn Awards. Si hablamos de premios grandes, Oscars, Emmys o Globos de Oro, el intérprete sigue a día de hoy con ninguna nominación para cualquiera de ellos. Aún así él considera que su mejor premio ya lo ha ganado, la posibilidad de ser uno de los superhéroes de Marvel más populares: "Capitán América es mi Oscar. Porque me han pasado por alto muchas veces", dice en la entrevista.

Pese a su ilusión, todavía tiene que clavar el aterrizaje. A la presión añadida de ser siguiente gran película del MCU en un momento donde la saga está en decadencia, 'Capitán América: Brave New World' ha tenido una producción complicada, llena de retrasos y reshoots y que además se ha visto envuelta en varias controversias. De los rumores de regrabar la película porque su villano se asemejaba mucho a Trump, a declaraciones de Mackie diciendo que la película no va realmente sobre "América", pasando por la decisión de poner una superheroína israelí en un momento en el que el genocidio a Palestina está más bajo el foco que nunca.

