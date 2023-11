Antony Starr creía que Henry Cavill tendría que interpretar su papel en 'The Boys' porque "es como una puta pared de ladrillos de cuatro metros"

Si hay un superhéroe de 'The Boys' que va a pasar a la historia de la cultura pop, ese es, sin duda, Homelander, el psicópata sosias de Superman que tantos ríos de tinta (o, más bien, de píxels) ha causado en los últimos años. Nadie duda de que Antony Starr, al que últimamente también hemos visto en 'Cobweb' y en su día ya se ganó una base de fans gracias a 'Banshee', es el actor perfecto para esta parodia llevada al extremo. Bueno, nadie... excepto él mismo.

Antony Starr y sus cavill-aciones

De hecho, cuando a Starr le llegó el guion creyó que casi ni merecía la pena hacer el casting (¡ni tan siquiera echarle un vistazo!) porque, total, se lo iban a dar a alguien musculoso y con carisma al estilo de Henry Cavill, según ha confesado a Metro UK. Por suerte, acabó haciéndolo, aunque sin ganas.

No miré el guion durante una semana y media. Entonces vi que era una cosa de superhéroes y que de todas maneras no me iban a escoger. No estoy hecho para ese tipo de cosas. Henru Cavill mide cuatro metros, es como una puta pared de ladrillos de cuatro metros y es fantástico, guapo y carismático. Yo no voy a conseguirlo.

Al final, acuciado por la curiosidad, hizo el casting online. Y menos mal: "Mis representantes estaban dándome la lata, así que me senté en el vestuario, elegí un sitio para mi iPad y grabé una audición casi por despecho para mis representantes. Entonces se la dieron a Eric Kripke y dijeron '¡Les ha encantado!'. Ahí es donde pensé que sería mejor si me leyera el guion. Lo hice y me di cuenta de que era realmente buena y merecedora de gastar mi tiempo y mi energía". Y de qué manera: Homelander ha salido en 'Gen V', 'Diabolical' e incluso puedes elegirlo como luchador de 'Mortal Kombat 1'. No solo eso: seguirá siendo uno de los grandes protagonistas de 'The boys' a lo largo de los años. ¡Y eso que ni siquiera quería hacer el casting!

