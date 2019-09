'Apocalipsis': Alexander Skarsgård será Randall Flagg en la nueva adaptación de la novela de Stephen King

Siguiendo los pasos de su hermano Bill, que tiene estrenando en todo el mundo el segundo capítulo de 'It', hoy se confirma que Alexander Skarsgård está a punto de entrar en el Universo Stephen King para formar parte de la nueva adaptación televisiva que el director Josh Boone, con 'The New Mutants' en el limbo, prepara de 'The Stand', conocida en España como 'Apocalipsis'.

La fin del mundo

Además, Skarsgård interpretará al icónico personaje Randall Flagg, siempre presente en el mundo de la literatura de Stephen King. Flagg ha aparecido en varias de las novelas del autor, pero la primera vez que lo hizo fue en esta historia sobre el fin de los tiempos. El personaje está descrito como "un hechicero consumado y un servidor devoto de la Oscuridad".

El reparto también incluye a Whoopi Goldberg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke, Daniel Sunjata, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young y Henry Zaga.

La serie, que llegará en 2020, muestra un mundo diezmado por la peste y enzarzado en una lucha entre el bien y el mal. El destino de la humanidad descansa sobre los frágiles hombros de la Madre Abagail, de 108 años, y un puñado de supervivientes. Sus peores pesadillas están encarnadas en un hombre con una sonrisa letal y poderes indescriptibles: Randall Flagg, el Hombre Oscuro.

Se cumplen ahora 25 años desde que Mick Garris firmase las seis horas de culto televisivo, logrando un éxito y un impacto considerable. Aquella obra, disponible en unos días en bluray por aquí, tenía un reparto memorable formado por Gary Sinise, Molly Ringwald, Laura San Giacomo, Ruby Dee, Ossie Davis, Miguel Ferrer o Rob Lowe. Buen momento para recuperar el fin de los tiempos.