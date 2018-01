Christian Bale se arrepiente de 'Terminator Salvation' y explica por qué quiso hacerla

Ahora que James Cameron vuelve a estar implicado en la saga de 'Terminator', los fans han recuperado la esperanza después de tres secuelas más o menos decepcionantes, que no estuvieron a la altura de las dos primeras y ejemplares películas (quizá la primera sea "la obra maestra" pero la segunda sigue siendo un espectáculo de acción prácticamente insuperable).

Nueve años después, 'Terminator Salvation' sigue siendo una gran oportunidad perdida. Por fin nos iban a contar la gran batalla de los humanos contra las mortales máquinas inteligentes de Skynet, y juntaron un reparto interesante, pero las cosas no salieron bien. Algunas escenas espectaculares destacan a pesar del torpe guion y la mediocre dirección de McG. Ahora Christian Bale, que interpretó a John Connor, ha confesado que se arrepiente de la película y ha explicado por qué la hizo:

"Dije que no tres veces. Pensé: 'Nah, no hay una historia'. [...] Fue una desafortunada serie de acontecimientos relacionada con la huelga de guionistas, con Jonathan Nolan, que pudo incorporarse y empezar realmente a escribir un guion maravilloso. Pero luego tuvo que marcharse por un compromiso previo. Y tengo una gran espina clavada porque me habría gustado que la hubiésemos podido relanzar [la franquicia]. Y desgraciadamente, durante la producción, podías ver que no estaba pasando. Es una verdadera lástima. Hay un lado perverso en mí. La gente me estaba diciendo eso, de ningún modo en la Tierra de Dios debía aceptar el papel, y yo estaba pensando lo mismo. Pero cuando la gente empezó a verbalizarlo, pensé: 'Oh, ¿en serio? De acuerdo, bueno, vamos a verlo'. Así que hubo un poco de eso involucrado en la decisión."

Al hablar de 'Terminator Salvation', y a raíz del comentario de Christian Bale sobre cómo pudo comprobar durante la producción que la película no iba a ser tan buena como esperaba, surge de manera inevitable el recuerdo de aquella grabación del rodaje en la que el actor estalló contra el director de fotografía, Shane Hurlbut, por su inoportuna comprobación de las luces. Por si necesitas recordarlo, aquí lo tienes subtitulado en español:

En la grabación puede oírse a McG intentando tranquilizar a Bale y ordenar una pausa en el rodaje, pero el actor no quiere descansar y pide seguir con la escena, lo cual creo que demuestra quién mandaba realmente en aquel set (o al menos, quién no mandaba). Desde luego, la reacción de Bale es reprobable, y ahora sabemos que estaría frustrado al ver lo que estaban haciendo, pero es también lamentable que tuviera que ser él quien llamase la atención al operador; que el realizador no se diera cuenta que Hurlbut estaba molestando a los actores.

En cualquier caso, durante la interesante entrevista que Bale concede a Happy Sad Confused, recuerda la experiencia y se le pregunta si tuvo algún impacto en su carrera posterior. Bale afirma que no tuvo ninguna repercusión negativa, porque al parecer todo el mundo sabe que él no es así, y las únicas consecuencias fueron burlas o bromas en el set de 'The Fighter', su siguiente trabajo (por el que ganó un Oscar, por cierto). También se muestra arrepentido por la reacción que tuvo y lo explica así: