Daisy Ridley revela cuál es su película favorita de todas las que ha hecho. Y no, no es ninguna de 'Star Wars'

Si os nombro a Daisy Ridley, lo más probable es que os acordéis de ella por 'Star Wars'. No en vano fue la protagonista de la nueva trilogía de secuelas y convirtió a Rey en un icono de la saga, le pese a quien le pese. Sin embargo, y aunque ha declarado varias veces que le encantaría volver a esta saga o, en su defecto, tener un papel en Marvel, lo cierto es que ha actuado en decenas de películas desde 2014 de las que no se acuerdan más que sus fans irredentos.

No digas que no, Daisy

Cuando Ridley aceptó el papel de Rey era una absoluta desconocida que apenas había aparecido en varios cortos y una sola película, la indie 'Scrawl'. Sin embargo, después ha ampliado -y mucho- su filmografía, aunque sin mucho acierto en taquilla. Eso sí, como le ha declarado a Collider, hay una producción suya que muy poca gente ha visto y le gustaría que hubiera tenido más éxito. Y no es ninguna de la que esperas.

Probablemente 'Magpie', aunque muchos de vosotros la habréis visto. Es muy personal y cercana a mi corazón, y amo la película.

'Magpie' no os sonará porque no llegó a España tras su estreno estadounidense en octubre del año pasado. Si tienes curiosidad, se trata de una cinta en la que fichan a la hija de un matrimonio feliz para aparecer en una película junto a una gran estrella de cine, y el marido acaba enamorándose de esta. Es la primera película de Ridley como productora y está basada en una idea suya, pero, aunque más o menos triunfó entre la crítica, en realidad su estreno en salas fue prácticamente anecdótico.

De hecho, Ridley sigue esperando el siguiente bombazo que solidifique su carrera después de 'Star Wars', porque su único proyecto a gran escala, 'Chaos walking' se la pegó, y no parece que las dos cintas que prepara para este año, 'Cleaner' y 'We bury the dead', sean lo que su carrera necesita para volver a la cima. ¿Es el momento de desempolvar el sable láser de una vez por todas?

