Dolph Lundgren deja las cosas claras a Sylvester Stallone tras su cabreo por el spin-off de Rocky sobre Drago: "No hay nada firmado"

Dolph Lundgren recurrió a Instagram para aclarar su participación en una entrega centrada en 'Drago' en la franquicia 'Rocky' después de una "filtración de prensa la semana pasada" que llevó a Sylvester Stallone a criticar al productor Irwin Winkler por "limpiar los huesos" de la franquicia que él fundó. Se filtró que MGM estaba desarrollando un nuevo spin-off centrado en Ivan Drago de Lundgren y su hijo, interpretado por Florian Munteanu.

Según Lundgren, creía que Stallone estaba involucrado en el spin-off, ya fuera como productor o actor. Lundgren interpretó a Drago tanto en 'Rocky IV' como en 'Creed 2'.

“Solo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago, no hay un guión aprobado, no hay acuerdos firmados, no hay director, y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada. Estoy ya en contacto con el Sr. Balboa, solo para que todos los fans puedan relajarse … Ahí lo tienes“.

La enemistad de Stallone con el productor de 'Rocky', Winkler, ha estado en el centro de la controversia, especialmente después de la noticia de la película derivada de 'Drago', en la que comentó en un post de instagram ya borrado:

“Otra noticia triste. Acabo de descubrir esto… UNA VEZ MÁS, este PRODUCTOR PATÉTICO DE 94 años y SUS HIJOS BUITRE INÚTILES TONTOS, Charles y David, una vez más están limpiando LOS HUESOS de otro personaje maravilloso que creé sin siquiera decírmelo. PIDO DISCULPAS a los FANS, nunca quise que los personajes de 'ROCKY' fueran explotados por estos parásitos... Por cierto, no tengo nada más que respeto por Dolph, pero desearía que ÉL me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas. …Mantén cerca a tus VERDADEROS amigos.”

Stallone dijo previamente a Variety en 2019 que tiene “cero propiedad” de Rocky.

“Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical salió de mí. Fue impactante que nunca llegara a suceder, pero me dijeron: 'Oye, te pagaron, entonces, ¿de qué te quejas?' Estaba furioso. Lo mencioné varias veces porque después de que salió 'Rocky II' e hizo un montón de dinero y luego 'Rocky III' golpeó e hizo más que todos ellas, dije que me gustaría tener algo de propiedad ya que lo inventé Y eso nunca sucedió ¿Les molesta que haya escrito cada palabra, la coreografié, les he sido leal, ¿Lo he promocionado, dirigido y no tengo el 1 por ciento que podría dejar para mis hijos?”. solo para que me dijeran: "'Te pagaron'. Y ese fue el final de la conversación".