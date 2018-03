"Es frustrante": Anya Taylor-Joy habla sobre el retraso de 'Los nuevos mutantes' y nos hace temer lo peor

En el momento en que Fox lanzó el primer tráiler de 'Los nuevos mutantes', la película dirigida por Josh Boone entró directa al primer puesto en mi lista de películas de superhéroes más esperadas. La propuesta del director de 'Bajo la misma estrella', que aborda el universo mutante de los X-Men en clave de terror, tenía demasiada buena pinta como para que no terminase torciéndose de algún modo.

Dicho y hecho. Unos tres meses más tarde, la productora anunció un retraso de casi un año que, además de sentar como un jarro de agua fría, alimentó nuestros temores, sembrando dudas sobre el funcionamiento correcto del largometraje y la posibilidad de que el estudio se hubiese extendido sus garras tras encontrarse con un producto demasiado arriesgado para adueñarse de la taquilla.

De un modo u otro, todo apuntaba a que estaban realizándose reshoots; algo que la actriz Anya Taylor-Joy —'The Witch'—, ha confirmado en una entrevista para The Playlist. Atentos, porque la intérprete no parece demasiado contenta con el cambio de fechas.

"Bueno, lo único que puedo decir, sin meterme en problemas, es que el que se haya retrasado es decepcionante. Frustrante de hecho, porque estábamos todos muy entusiasmados por su estreno el 13 de abril; y no me refiero a que haya sido únicamente decepcionante para mi, porque estoy segura de que hay muchos otros fans que estaban deseando verla. Creo que hay una gran responsabilidad al asegurarse de que la película está hecha correctamente y de que entregamos a los fans algo de lo que puedan alegrarse y que les emocione. Así que, no creo que el retraso sea algo malo porque es mucho más importante asegurarnos de que lo hacemos bien que correr para llegar a una fecha. Con suerte, todos estos reshoots y la adición del nuevo personaje darán a los fans una experiencia completamente satisfactoria y un producto maravilloso."

Por norma general, los reshoots no suelen augurar buenos presagios para un largometraje; especialmente cuando ocupan tanto tiempo. Aunque lo más preocupante de todo es el comentario en el que Taylor-Joy remarca que han añadido a un personaje nuevo al filme, algo que da a entender que el guión con el que comenzaron a rodar tal vez no fuese el más indicado. Cruzaremos los dedos y mantendremos la confianza, pero es imposible no empezar a dudar de 'Los nuevos mutantes'. Espero tragarme mis palabras.