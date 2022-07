"Estaba bastante claro". Noah Schnapp confirma quién es el amor secreto de su personaje en 'Stranger Things'

Ya completada la temporada 4 de 'Stranger Things' y a la espera de que vayan desvelando nuevos datos de la 5, la serie más exitosa de Netflix sigue dando mucho que hablar. Uno de los últimos temas en estar bajo el foco es en relación a la orientación sexual de Will Byers, que ha sido confirmada por parte de Noah Schnapp.

No solo amigos

Por si no era lo suficientemente evidente visto lo visto a lo largo de la temporada 4 (siempre estará la gente que prefiera ponerse una venda en los ojos y creer que son solo amigos), el actor que da vida a Will ha confirmado que sí, Will es gay y está enamorado en secreto de Mike. Noah Schnapp así lo ha explicado en una entrevista:

A ver, estaba bastante claro en esta temporada que Will siente algo por Mike. Han estado sacando esto de forma intencionada durante las últimas temporadas, incluso en la 1 lo insinuaron y han ido desarrollando poco a poco esta trama (...) Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos tienen novia y encajan en distintos clubs. Will nunca ha encontrado dónde encajar. Creo que por eso tanta gente viene y me dice que le encanta Will y que se ven reflejados en él, porque es un personaje muy real.

Es algo que no sorprenderá a prácticamente nadie que haya visto esta temporada, en especial tras la escena del último capítulo en la que Mike y Will tienen una conversación muy importante para ambos personajes. Schnapp se mostró muy satisfecho con cómo quedó en pantalla y recuerda lo emotiva que fue para él:

Recuerdo cuando hice esa escena, estaba llorando, dándolo todo. Y cuando lo vi en pantalla, quedó muy sutil. Me gustó cómo lo editaron. El día fue muy divertido y me encanta simplemente jugar con Will. Esta escena era muy importante porque hizo patente esa verdad, que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo.

Antes de estrenarse la temporada al completo, Schnapp no quiso resolver abiertamente esa duda sobre el personaje (eso nos hace recordar lo cuidadosos que son desde la producción de esta serie para que no se filtre información sobre el argumento), dejándolo "a la interpretación de los espectadores".

Veremos cómo tratarán este tema los hermanos Duffer en la siguiente temporada que, dicen, ya será la última. Entre las cosas que ya sabemos sobre el desenlace de la serie, tenemos que la temporada será más corta y cómo gestionarán el tema de los nuevos personajes.