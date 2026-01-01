Este actor personificó a un Power Ranger, pero quedó lejos de convertirse en héroe al usar sus 'poderes' para convertirse en ladrón

En el mundillo de las curiosidades más locas que mezcla ficción, realidad y lo surrealista, hay historias que parecen inventadas pero que, desgraciadamente, son completamente ciertas y bastante estrambóticas. Una de esas historias viene desde Japón, donde un tipo que en su día combatía monstruos en los sets de televisión ahora tiene su nombre asociado a algo mucho menos heroico y un pelín más callejero.

Yasutomo Ihara fue un doble de acción japonés que trabajó como especialista en escenas peligrosas en producciones de tokusatsu, esas series japonesas con trajes y efectos que dan pie a monstruos y superhéroes con más flexibilidad que un contorsionista. En Occidente, muchas de esas escenas se reciclaron para series como 'Power Rangers'.

Hasta ahí, todo bien. Lo curioso (o perturbador, según se mire) es que en 2014 este especialista en volteretas y piruetas decidió aplicar ese entrenamiento a algo muy distinto: la vida delictiva real. Según los reportes policiales, Ihara estuvo implicado en al menos 43 robos a casas particulares en Japón, utilizando su conocimiento de escalada, agilidad y destreza física para entrar por balcones o trepar muros y postes como si fuera una versión cutre de 'Spider-Man'.

La policía nipona no daba crédito: un tío que había pasado años saltando y moviéndose como un superhéroe ahora se servía de esas mismas habilidades para colarse en domicilios y llevarse joyas y objetos de valo con un modus operandi que le valió el apodo de "Spider-Man de los robos" entre los agentes que lo seguían.

Un entrenamiento pensado para héroes… usado para todo lo contrario

La historia entera tiene un toque trágico y gamberro a partes iguales. Tras lesionarse la rodilla y verse forzado a dejar las acrobacias profesionales, Ihara intentó seguir en el mundo de la interpretación, pero el dinero no le llegaba ni de lejos para los cursos de actor en los que quería participar. Desesperado, decidió poner en práctica lo que sabía hacer mejor: escalar, trepar y moverse sin hacer ruido.

Así, entre noviembre de 2013 y junio de 2014, el que podía haber sido recordado por las piruetas en pantalla terminó convirtiéndose en noticia por robar aproximadamente 8,2 millones de yenes en dinero en efectivo y objetos (unos 77.000 dólares de la época).

Sin embargo, su 'carrera' criminal terminó con su arresto en septiembre de 2014 por parte de la policía japonesa, que lo vinculó a todas esas casas forzadas con la misma destreza que antes practicaba para la audiencia infantil.

Y claro, al final queda la moraleja: no es que aprender artes marciales o acrobacias sirva para robar casas, pero sí muestra lo fina que puede ser la línea entre usar tus habilidades para entretener o… para meterte en un buen lío con la policía.

Fotos de Reddit

