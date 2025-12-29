Antes de la cinta de Alexander Payne, ya existía la historia navideña de un maestro y sus alumnos que el cine redescubrió casi 90 años después

En 2023 fuimos testigos de cómo en el cine se presentaba una cinta que jugaba con el convencionalismo de la representación de la navidad, gracias a la visión de Alexander Payne que llevó la historia de un conjunto de peculiares personajes que, por azar del destino, tienen que pasar esta festividad juntos, sin embargo, casi 90 años después se ha descubierto que, en realidad, esta trama ya se había visto en los pliegues del cine clásico europeo.

Esa historia olvidada gira en torno a un personaje que pasó gran parte de su existencia en silencio: Marcel Pagnol, un que llegó el cine una cinta poco vista de los años 30, y que, en pleno siglo XXI, ha iluminado la obra de un director consagrado.

En 1935, Marcel Pagnol, uno de los nombres más respetados del cine francés, escribió y dirigió 'Merlusse', una comedia dramática filmada en blanco y negro en la que el corazón de la trama está en un internado de Marsella durante las vacaciones de Navidad.

La película se centra en Blanchard, un profesor temido por sus alumnos y apodado Merlusse (que viene de "merluza", en referencia al olor a pescado que desprende y que lo hace aún más impopular entre los chicos). Blanchard es un hombre marcado por la guerra, con cicatrices visibles y un ojo de cristal, despreciado por la comunidad educativa y relegado a pasar la Navidad solo con los estudiantes que no tienen familia que los recoja.

Es precisamente en esa convivencia forzada donde empiezan a aflorar afectos que ni él ni los alumnos sabían que guardaban dentro.

A pesar de que Merlusse no es una de las obras más mencionadas cuando se habla de Pagnol (quien es más conocido por títulos como La Trilogía de Marsella o 'Manon des sources', su historia tiene una sencillez humana difícil de ignorar: un tipo rudo, despreciado e incómodo, descubre que detrás de su coraza hay vulnerabilidad y, quizá, cariño por esos jóvenes que primero le temen y luego aprenden a quererle.

La historia navideña que el cine rescató 90 años después

Décadas después de que esta película se estrenara, una copia restaurada de Merlusse fue proyectada en el Festival de Telluride, donde el cineasta estadounidense Alexander Payne la vio y quedó obsesionado con su premisa y estructura. Payne ya llevaba años explorando personajes imperfectos y situaciones límite, pero en 'Los que se quedan' ('The Holdovers'), estrenada en 2023, muchos críticos y cinéfilos han visto ecos muy concretos de ese film casi desconocido de 1935.

La película de Payne cuenta la historia de Paul Hunham, un profesor estricto y poco querido en un elitista internado de Nueva Inglaterra en 1970, que se ve obligado a cuidar a un pequeño grupo de alumnos abandonados durante las vacaciones de Navidad. La forma en que Hunham empieza siendo un gruñón incomprendido para transformarse, poco a poco, en alguien más humanamente accesible recuerda inevitablemente a la figura de Merlusse.

Más aún, algunos elementos específicos como la dificultad del protagonista para conectar con los demás, su posición precaria frente a la dirección del centro o ese gesto distintivo que lo hace sentir "diferente" ante los ojos de todos parecen guiños nada casuales a la cinta de Pagnol.

Lo mágico de este redescubrimiento es que ahora, casi un siglo después del estreno de 'Merlusse' y en temporada festiva, la obra original vuelve a cobrar vida y resuena con nuevas audiencias gracias a la reinterpretación moderna de Payne, haciendo de esa película olvidada no solo una visión temprana sobre el mismo tipo de redención que vemos en 'Los que se quedan', sino que también muestra cómo temas como el rechazo social, las máscaras defensivas y la posibilidad de afecto inesperado no han perdido un ápice de su poder narrativo con el paso del tiempo.

