La serie japonesa que plagia 'Power Rangers' acaba de echar a su protagonista y hundir su carrera. El motivo: beber alcohol con 19 años

El 28 de agosto de 1993, Estados Unidos vio nacer una serie que, sorprendentemente, marcaría un antes y un después en la televisión para adolescentes: 'Power Rangers'. Sin embargo, aunque el resto de los países occidentales nos rendimos ante la locura de esas peleas de monstruos grotescos contra chavales vestidos con monos de colores, en Japón no estaban impresionados: al fin y al cabo, era un reempaquetado de 'Super Sentai', que lleva emitiéndose, de muchísimas maneras distintas, desde 1975. Lo que nadie esperaba es que fuera ahora, 50 años después, cuando sufriera su mayor polémica.

Don't Go, Super Sentai!

Después de 49 temporadas distintas que suman más de 2000 episodios, 106 películas (sumando las directas a vídeo y los estrenos en cine) e incontables piezas de merchandising y spin-offs, 'Super Sentai' ha anunciado que muy probablemente llegará a su fin tras el último episodio de 'No.1 Sentai Gozyuger', la serie que se emite actualmente, debido a que las ventas del merchandising y los eventos cinematográficos no son ya suficientes para cubrir los costes de producción. Sin embargo, ni en su ocaso se ha librado del mayor problema de su historia.

'No.1 Sentai Gozyuger' se estrenó en febrero de este año con una gran novedad: por primera vez en 50 años, el Ranger Negro sería una mujer, Maya Imamori, una actriz de 19 años en plena eclosión de su fama como idol japonesa. Sin embargo, de la noche a la mañana, Imamori ha desaparecido de la serie. De hecho, el episodio 37, que iba a tenerla como protagonista, fue eliminado por completo y el metraje de las peleas se reutilizó en los episodios 38 y 39. Es más: los personajes no hacen ninguna referencia al personaje, eliminándolo por completo de la serie sin aparente motivo alguno. Y el motivo por el que ha ocurrido es tan vergonzoso como puramente japonés.

Toei, la empresa productora de la serie, anunció el pasado 8 de noviembre que Imamori había sido expulsada de la serie porque había bebido alcohol unos meses antes de poder hacerlo legalmente. En Japón la fecha de consumo son los 20 años, y la actriz tiene 19 (cumpliría 20 en marzo). Ese terrible pecado llevó no solo a su final en la serie, sino a que su agencia de talentos diera por finalizado el contrato con ella de manera inmediata. Es posible que estés pensando que es una auténtica barbaridad (lo es), pero el caso tiene muchas más aristas de lo que parece.

Desnudos, sí. Alcohol, no

Desde que fue fichada, la revista semanal 'Shukan Bunshun' no paró de atribuirle todo tipo de rumores, centrados especialmente en sus diferentes líos amorosos (dejándola como una mujer casquivana e infiel que se acostaba con hombres casados, algo imperdonable en la férrea sociedad de Japón). Gran parte de los fans de la serie, sin importarles que no hubiera pruebas de ningún tipo al respecto, pidieron su cabeza, y que hubiera bebido fue una excusa suficiente para dejarla de patitas en la calle y que tanto Toei como su agencia se quitaran un problema de encima.

¿El motivo del acoso de la prensa? Puedes imaginarlo. Por un lado, puro sexismo. Por otro, racismo (Imamori es medio filipina, al fin y al cabo). Súmale la obsesión nipona con los idols, que no deben tener relaciones o casarse para no quitar la "fantasía" de sus fans, y el lío está montado. Para hacernos una idea de lo triste del asunto, Imamori acabó posteando una disculpa en su Instagram (una cuenta ahora borrada por su agencia) en la que afirmaba "Beber alcohol siendo menor de edad es extremadamente vergonzoso, como miembro de la sociedad y como ser humano, y es inaceptable". Además, prometía no volver a hacerlo y pedía perdón a sus seguidores.

Querría una vez más pedir perdón a todos los fans que me han apoyado, todo el mundo que me ha ayudado y todas las producciones y co-estrellas con las que he aparecido por el gran problema que he causado. A través de este incidente he reflexionado sobre mi propia inmadurez, me he tomado en serio el hecho de que he traicionado a los que confiaron en mí y reexaminaré mi vida con sinceridad para que esto no vuelva a ocurrir. Lo siento de verdad.

El cambio ha sido tan drástico que, aunque la Ranger Negra sigue apareciendo, tan solo lo hace "morfeada", y todas sus líneas de diálogo han sido dobladas por otra actriz, Ayaka Maekawa. De hecho, a partir del episodio 40, que se emitirá el 30 de noviembre, será sustituida de manera definitiva por Kohaku Shida, otra idol de 21 años. Un final abrupto y duro que probablemente irá más allá: no solo su carrera está completamente muerta y sin posibilidad de redención, sino que es probable que hacer un giro de 180 grados y probar suerte en otra profesión sea casi imposible para ella después de este incidente. Por cierto: sí, esto es normal allí, por mucha polémica que se cree en redes sociales al respecto, y no tiene pinta de que vaya a cambiar próximamente. La verdadera cultura de la cancelación.

