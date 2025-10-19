La estrella de Hollywood que pasó de estar 2 años en la cárcel a convertirse en un ídolo para millones de niños: "Me callé e hice lo que me dijeron"

Hay varios actores en Hollywood que pasaron una temporada entre rejas antes de dar el salto a la fama en el cine o la televisión. Uno de los casos más llamativos es el de Tim Allen, quien pasó de estar más de dos años entre cárcel por tráfico de drogas a convertirse en una estrella de la televisión y del cine infantil.

Allen tenía ya 25 años cuando fue arrestado en octubre de 1978 en un aeropuerto del estado de Michigan. ¿El motivo? Tenía consigo 650 gramos de cocaína, lo que incluso le exponía a recibir una condena de por vida en la cárcel. Por suerte para él, logró llegar a un trato con la fiscalía y finalmente fue condenado a pasar entre rejas por un periodo de entre tres y siete años.

"Era un desastre"

Su liberación se produjo el 12 de junio de 1981 y poco después de mudó a Los Angeles, donde empezó a despuntar como cómico en el club The Comedy Store. Poco a poco, su perfil fue creciendo y en 1991 le llegó su primera gran oportunidad al ser elegido para dar vida a Tim Taylor en la televisiva 'Un chapuzas en casa'.

Su suerte ya había cambiado de forma definitiva, pero él no se olvida de esa etapa oscura en su vida, la cual achaca en parte a la temprana muerte de su padre. Él mismo reconoce que "era un desastre" por aquel entonces, pero también lamenta en Yahoo que "éramos un grupo de universitarios, un grupo de chicos que se excedieron y dos de nosotros recibimos el castigo por unos 20 chicos".

Además, Allen se pasó 8 meses esperando a conocer la sentencia, lo cual le llevó a replantearse su vida. Ni siquiera él mismo esperaba recibir una condena tan dura, pero "simplemente me callé e hice lo que me dijeron. Fue la primera vez que hice lo que me dijeron y seguí el juego... Aprendí literalmente a vivir el día a día. Y aprendí a callarme. Definitivamente quieres aprender a callarte".

Todo eso llevó a que acabase aclimatándose a la vida entre rejas: "No lo digo a la ligera, y cualquiera que haya estado en prisión lo sabe, es sorprendente a lo que uno se acostumbra. Finalmente, después de ocho meses, me acostumbré. Hubo buenos momentos. Los sábados comíamos mejor. Con el tiempo, pasé de una celda de detención a mi propia celda".

Eso sí, no fue el último incidente con la ley de Allen, quien en 1998 fue arrestado por conducir con una tasa de alcohol en sangre mayor a la permitida. Fue entonces condenado a un año de libertad condicional, pero aún más importante fue su decisión de dejar de tomar alcohol, manteniéndose sobrio desde entonces.

Entre medias, Allen también se convirtió en toda una estrella de cine infantil, primero por el enorme éxito de '¡Vaya Santa Claus!' en 1994, pero es que luego se convirtió en la voz en versión original de Buzz Lightyear, uno de los personajes más famosos de Pixar que el año que viene regresará una vez más en 'Toy Story 5'.

