Una estrella de 'Perdidos' estuvo a punto de ser Gambito en 'X-Men', pero le echaron en el último segundo. "Aprendí los trucos de cartas y todo"

Originalmente, se suponía que 'X-Men Orígenes: Lobezno' iba a ser solo la primera de una saga de películas que indagara en cada uno de los mutantes contando aventuras individuales. De hecho, la siguiente iba a tratar sobre Magneto y ya se había pensado toda una línea que reaprovecharía la franquicia mutante, por aquel entonces en plena forma. Sin embargo, aunque triunfó en taquilla, su poca fidelidad a los cómics y el poquísimo apoyo crítico que tuvo hizo que la saga fracasara antes de empezar.

Snikt, mon ami!

Curiosamente, sin esta película, que ataba la boca a Ryan Reynolds, nunca hubiéramos tenido su particular venganza en 'Deadpool'. Sin embargo, no todos los personajes tuvieron la misma suerte. Es el caso de Gambito, que todos reconocemos como Channing Tatum tras su aparición en 'Deadpool y Lobezno', pero lo cierto es que en esta película fue interpretado por Taylor Kitsch (aunque nadie se acuerde). Sin embargo, no fue siempre así.

Josh Holloway, conocido como el mítico Sawyer de 'Perdidos', ha confesado en una entrevista en Fan Expo Portland, tal y como podemos leer en Collider, que fue la primera elección de Marvel: "Gambito fue uno. De hecho, leí con Hugh Jackman y conseguí el papel. Me abrazaron, diciendo '¡Lo tienes! Te veremos en el set de rodaje'". Spoiler: volvió a 'Perdidos' sin ser un superhéroe.

El mundo de Hollywood es duro, al fin y al cabo: "Al final de esa noche, el jefe del estudio había llamado y dicho 'Queremos a alguien diez años más joven'. Así que ficharon a Taylor Kitsch. Me pregunto si podría volver... ¿Quién sabe? Pero gracias. Aprendí los trucos de cartas y todo". Al final, Kitsch fue completamente olvidado y Tatum, que iba a tener su película propia antes de caer el el famoso "development hell", tuvo que conformarse con volver una década después. ¡Mala suerte para Remy LeBeau!

