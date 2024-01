"Es el fracaso más doloroso de mi carrera". Will Smith se arrepiente se haber protagonizado esta película de ciencia ficción

La carrera de Will Smith está repleta de éxitos de taquilla, algo que llegó a convertirle en unos de los actores más solicitados de Hollywood. Sin embargo, el oscarizado protagonista de 'El método Williams' también ha sufrido varios fracasos a lo largo de los años, pero él mismo tiene muy claro que el peor de todos fue una película de ciencia ficción que protagonizó a las órdenes de M. Night Shyamalan.

"Fue insoportable"

Está claro que muchos sabréis ya que nos referimos a 'After Earth', una película que parecía llamada a arrasar en taquilla y lanzar la carrera de Jaden Smith. Al final, ni lo uno ni lo otro, ya que fue una decepción comercial -costó 130 millones de dólares y recaudó 243- y además deterioró de forma notable la relación de Will Smith con su hijo. Por ello, la estrella que actualmente prepara 'Soy Leyenda 2' afirmó lo siguiente en Esquire

'Wild Wild West' fue menos doloroso que 'After Earth' porque mi hijo estaba involucrado en 'After Earth', y yo le llevé a ello. Eso fue insoportable. Me revitalicé tras el fracaso de 'After Earth'. Dejé de trabajar durante un año y medio. Tuve que sumergirme en por qué era tan importante para mí tener películas número uno. Y nunca me habría visto a mí mismo de esa manera.

Yo era un tipo que, cuando tenía quince años, mi novia me engañó, y decidí que si yo era el número uno, ninguna mujer me engañaría jamás. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que nunca nadie sea mejor que yo y tendré el amor que mi corazón anhela. Y nunca liberé eso y pasé a una forma madura de ver el mundo y mi arte y el amor hasta el fracaso de 'After Earth', cuando tuve que aceptar que no es una buena fuente de creación.

Recordemos que el propio Smith aseguró que 'Wild Wild West' era la peor película en la que había trabajado, por lo que no tiene que pensar necesariamente que 'After Earth' sea un completo desastre. Eso sí, el actor sacó una valiosa lección de la película, pues le permitió asumir por completo la frase que se pronunciaba en 'El príncipe de Bel-Air' que decía "no dejes que el éxito se te suba a la cabeza ni que el fallo vaya directo a tu corazón":

Esa fue una valiosa lección para mí hace unos años con 'After Earth'. Fue el fracaso más doloroso de mi carrera.

Por su parte, Jaden Smith no ha vuelto a trabajar con su padre en ninguna película y desde entonces ha centrado su carrera en la música, haciendo incursiones puntuales en la interpretación como en 'The Get Down', la carísima serie de Netflix que fue cancelada tras fracasar en audiencias.

