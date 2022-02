"Fue todo muy surrealista, no voy a mentir". Charlie Cox da más detalles sobre su regreso como el Daredevil del Universo Marvel

Después de la cancelación de 'Daredevil', los fans de la serie de Netflix lanzaron campañas en redes sociales para que desde Marvel Studios se recuperase a Charlie Cox y al resto del reparto para el MCU. Parte de sus ruegos han dado su fruto, y ya sabemos que tenemos Charlie Cox para rato en las producciones de Marvel Studios.

Aunque era un rumor que venía sonando con fuerza, la aparición fugaz de Charlie Cox como Matt Murdock fue una sorpresa muy agradable para los fans de Marvel en 'Spider-Man: No Way Home'. El secreto a voces venía anunciándose desde hacía meses, y Kevin Feige terminó confirmando que Charlie Cox era el único Daredevil del MCU días antes de que se estrenase la película.

El mayor sorprendido de todo esto fue el propio Charlie Cox, quien ha dado más detalles sobre su pequeño cameo y cómo ha sido su regreso inesperado al universo de Marvel.

"Fue todo muy surrealista, no voy a mentir", confesó Cox en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter. "Ten en cuenta que han pasado unos cuantos años, yo ya estaba convencido de que se había terminado. Kevin me dijo 'Tenemos algunas ideas, pero quiero asegurarme de que tú principalmente estás interesado.', y yo le dije...'Estoy muy interesado'. Y entonces no supe nada más durante un par de meses, llegué a pensar que lo había soñado."