"Has arruinado mi vida". Christopher Walken culpó a Will Ferrell de la obsesión de su público con los cencerros

El de "¡Necesita más cencerro!" es uno de los sketches más míticos de la historia de la comedia. Tanto, que incluso cuando hicieron el 'Saturday Night Live' a la española tuvieron que replicarlo, solo que cambiando a Blue Öyster Cult por Barón Rojo, '(Don't fear) the reaper' por 'Los rockeros van al infierno', Christopher Walken por Secun de la Rosa y Will Ferrell por Antonio Resines. Por lo que sea, fue cancelado tras 12 episodios y nunca más se supo. Sin embargo, más allá del charco fue (y es) todo un fenómeno... para dolor de su protagonista.

¡Necesita más cencerro!

Claro, la gracia del sketch original del 'Saturday Night Live', que se emitió el 5 de abril del 2000, es que en '(Don't fear) the reaper' sí que hay un extraño toque de cencerro, que el productor interpretado por Walken quería enfatizar cada vez más, dando a luz a su famosa frase "¡Tengo fiebre, y la única receta es más cencerro!". Fue todo un éxito, hilarante a todas luces, pero para Walken se convirtió en una pesadilla, como ha revelado Ferrell en el documental 'SNL 50: Beyond Saturday Night'.

Y es que el cómico fue a ver la obra de teatro que Walken interpretaba en Broadway en 2010, 'Entrega en mano' ('A Behanding in Spokane'), y se quedó después a saludarle: "Fui a ver a Walken entre bastidores, y me decía '¿Sabes? Has arruinado mi vida. En cada función, la gente se trae cencerros para el momento en el que cierra el telón y los toca. Es bastante desconcertante'".

Aunque Walken no quiso dar declaraciones al documental sobre el sketch en cuestión, lo cierto es que todo el mundo se deshace en elogios hacia él. Jimmy Fallon -que también aparece en el sketch- afirma que "se superó a sí mismo. Casi estaba haciendo una imitación de Christopher Walken. Hablaba como ningún ser humano hablaría jamás". Puede que el actor se arrepienta un poco de haberlo hecho, pero no todos los días te despiertas necesitando un poco más de cencerro.

