"Hollywood no comprende a quienes representan": Danny Trejo recuerda las fatales consecuencias de una cinta perseguida por la mafia mexicana

Pocos actores en el mundo pueden hablar tan abiertamente de su pasado como lo hace Danny Trejo, uno de los histriones que ostenta muchos reconocimientos en su haber, pero que, tras su pasado vinculado con la delincuencia, le ha traído experiencias agridulces en su paso por el cine, una de ellas, las amenazas de una pandilla chicana que marcó para siempre la historia de una película de los años noventa.

La película 'American Me' de 1992, dirigida y protagonizada por Edward James Olmos, se propuso retratar la historia de la Mafia Mexicana, conocida como La Eme, y su impacto en las comunidades norteamericanas, sin embargo, su enfoque para llevar a cabo la filmación y la representación de ciertos eventos provocaron una reacción violenta por parte de la organización criminal, resultando en la muerte de varios consultores asociados con la producción.​

Para la película, el director se tomó ciertas libertades creativas que, al parecer, no le parecieron en nada a Joe "Pegleg" Morgant, miembro de la Mafia Mexicana y en quien Olmos se inspiró para el personaje de JD, ya que la historia de éste incluía escenas que mostraban la violación del protagonista en su juventud y su asesinato por parte de sus propios seguidores, una dirección en la historia que fue percibida por miembros de La Eme como una afrenta a su imagen y códigos internos, lo que llevó a represalias violentas contra personas vinculadas al filme.​

Danny Trejo, que entonces atravesaba un gran éxito como estrella y consultor en películas de bajo presupuesto, admitió en su libro autobiográfico que "Aunque me sentía cómodo con el guion, aún me encontraba en la cuerda floja entre mis dos mundos: mi pasado como delincuente convicto y mi nueva vocación como actor", un sexto sentido que desarrolló en prisión le alertaba sobre participar en esta cinta, ya que recuerda haber cuestionado a Olmos directamente: "Edward, ¿hablaste con Joe sobre esta película?", a lo que, afirma, el director le dijo: "Me reuní con Joe. Él dio el visto bueno".

La libertad creativa que costó muy caro

Pero obviamente, todo fue mentira. Después de la reunión con el director, Trejo recibió la llamada desde la cárcel de Joe, quien le afirmó que "va a haber muchos problemas con esa otra película: Ese baboso anda por ahí diciendo que se reunió conmigo y que le di mi aprobación. Son puras tonterías. Me negué a verlo. Hay un montón de tonterías en ese guion".

Alarmado por la advertencia, Trejo decidió dejar de ser un consultor para la misma cinta, incluso trató de disuadir a Olmos de que no siguiera con su idea para la cinta: "estaba convencido de que el arco ficticio del guion era más importante que dejar que la verdad se interpusiera en una buena historia", comentó en una entrevista.

Las acciones de la mafia no se hicieron esperar, y uno de los primeros asesinatos fue el de Charles "Charlie Brown" Manríquez, miembro de La Eme y asesor no oficial de la película, quien fue asesinado 12 días después del estreno del filme. Otro caso notable fue el de Ana Lizárraga, conocida como "La Dama de las Pandillas", una trabajadora comunitaria y consultora del filme, quien fue asesinada frente a su casa, dos casos que sonaron con fuerza después del estreno de la película, sin embargo, Trejo afirma que pudieron haber sido hasta diez víctimas, dejando ver que su decisión de sumar drama a una historia fue la peor forma de llevar al cine una historia que tuvo grandes consecuencias.

Fotos de IMDB

