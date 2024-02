"Mucha gente dijo que era ridículo pero era experto en clonación". El actor de Palpatine defiende su regreso en 'Star Wars' pero admite que tuvieron una "idea terrible"

"¡Los muertos hablan!". Así empezaba 'Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker', que narraba el retorno del emperador Palpatine a la saga. Aún escondería un secreto más: después de que 'Los últimos jedi' nos diera la sorpresa de saber que Rey no era la hija de nadie importante, J.J. Abrams dijo que eso era una engañifa porque era, realmente, la nieta de Palpatine. Y eso lleva, claro, a muchas preguntas.

Palpatine ligando

Ahora es Ian McDiarmid, el actor que ha interpretado al villano desde el episodio I hasta el IX, el que se ha referido al elefante en la habitación en la revista Empire: "Sí, tiene sexo. Es una idea horrible pensar en Palpatine teniendo sexo de cualquier forma o manera. Pero bueno, por supuesto, quizá no es así".

De nada por esa idea mental que os ha metido en la cabeza. McDiarmid continúa hablando, más de broma que otra cosa: "Quizá tenga que ver todo con los midiclonarianos, y no me preguntes lo que son. Nunca confíes en tu nieta. Esa es la camiseta que Palpatine se hizo, poco después de su muerte". Y no, no estáis locos: también al propio actor le pareció rarísima la idea de que su personaje volviera.

"Mucha gente dijo que era ridículo. ¡Pues claro, estaba muerto al final de 'El retorno del jedi'! Y francamente, creo que George creyó que me había matado también. Pero JJ pensó que sería una buena idea, y no iba a pelearme con él... Creo que Palpatine siempre tenía un plan B, probablemente un plan C, D, E y F también. Y era un experto en clonación."

Por cierto, si tenéis curiosidad, el hijo de Palpatine (y padre de Rey) se llama Dathan y fue nombrado como tal por primera vez en 2022, dentro de la novela 'Sombras de los Sith', donde cuentan cómo huyó del lado oscuro de su padre y vivió con su esposa Miramir. Esto es 'Star Wars', aquí no se tira nada.

En Espinof: