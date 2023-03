'Interstellar' fue una de las mayores decepciones de Timothée Chalamet: la película de Christopher Nolan le hizo llorar durante 1 hora pero no por el motivo que crees

Timothée Chalamet se ha convertido en una de las mayores estrellas de Hollywood, pero en 2014 era un actor poco conocido. Que haya elegido ese año no es casualidad, pues fue entonces cuando tuvo una pequeña aparición en 'Interstellar', la aclamada película de ciencia ficción de Christopher Nolan. Sin embargo, lo que prometía ser el gran lanzamiento de su carrera acabó convirtiéndose en una de las mayores decepciones de su vida.

"No tenía una carrera por aquel entonces"

El papel en 'Interstellar' de Chalamet es el de Tom, el hijo de Matthew McConaughey en la ficción. El problema es que ese personaje está interpretado por Casey Affleck durante la mayor parte del metraje, con el protagonista de la muy esperada 'Dune 2' ocupándose del mismo cuando es menor de edad. Su presencia es bastante reducida, hasta el punto de que él mismo admitió tiempo después que durante la campaña promocional de la película se sintió "un fraude", ya que "realmente no tenía una carrera por aquel entonces".

La enorme decepción para él llegó cuando pudo ver el montaje final de 'Interstellar', ya que él tenía mucha confianza en una escena que había grabado y que según él resultaba esencial para el lado más emocional de la película. El momento en cuestión era un videomensaje que había grabado para que su padre viera mientras estaba en el espacio. El problema llegó cuando ese momento prácticamente se eliminó por completo, ya que Nolan prefirió centrar esa escena en la reacción que tenía el personaje de McConaughey.

Esa escena acabó convirtiéndose en una de las más celebradas de toda la película y el propio Chalamet reconoce tanto que McConaughey está excepcional en ese momento como que era una secuencia que tenía que centrarse en el personaje de Cooper. Eso no evitó la decepción del actor, hasta el punto de que él mismo recuerda que después de verla por primera vez -¡luego la vería 12 veces más en cines!- acabó bastante afectado:

Volví a casa con mi padre y lloré durante una hora porque pensaba que mi papel iba a ser más grande.

Obviamente, Chalamet no guarda ningún tipo de rencor a Nolan por haber reducido tanto su participación y luego no tuvo que esperar demasiado para que su carrera llegase a otro nivel gracias al estreno de 'Call Me By Your Name' apenas tres años después...

