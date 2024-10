Joaquin Phoenix desvela que Christopher Nolan quería que fuese Joker en 'El Caballero Oscuro'. El actor explica por qué rechazó la oferta y alaba el trabajo de Heath Ledger

Joaquin Phoenix ha rechazado multitud de papeles a lo largo de su carrera -algunas tan importantes como ser el Doctor Strange de Marvel en vez de Benedict Cuberbatch-, pero ahora acaba de soltar un bombazo: Christopher Nolan se reunió con él para tantear la posibilidad de que diese vida a Joker en 'El Caballero Oscuro', un personaje que acabó siendo interpretado de forma magistral por Heath Ledger.

"Entonces no estaba preparado"

En una entrevista concedida en el podcast 'Tetragrammaton with Rick Rubin', Phoenix ha dado la sorpresa comentando su reunión con el director de 'Interstellar' para participar en la secuela de 'Batman Begins'. Además, el actor también ha señalado que entonces sencillamente no estaba preparado para un reto de esas dimensiones:

Recuerdo que hablé con Chris Nolan sobre 'El caballero oscuro' y no se hizo por alguna razón. Entonces no estaba preparado. Esa es una de esas cosas en las que es como, '¿Qué hay en mí que no está haciendo esto?'. Y no se trata de mí. Hay algo más. Hay otra persona que va a hacer algo. No puedo imaginar lo que sería si no tuviéramos la actuación de Heath Ledger en esa película, ¿verdad?.

Eso sí, Phoenix aclara que no era una oferta en firme para dar vida a Joker: "No sé si Christopher Nolan vino a decirme: 'Sin duda eres la persona adecuada'. No recuerdo el contexto de cómo nos conocimos, pero sé que nos conocimos. Mi sensación era que no debía hacer esto, pero quizá él también decía: Él no es el adecuado".

Es normal tener dudas, aún más si tenemos en cuenta lo aplaudida que fue la interpretación de Ledger, siendo directamente imposible imaginar a cualquier otro en esa versión del villano por antonomasia de Gotham. Incluso el propio Phoenix reconoce este hecho.

