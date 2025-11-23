Joaquin Phoenix se sintió insultado con lo que le dijo un director al inicio de su carrera: "Me cabreó muchísimo"

Joaquin Phoenix está considerado uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Es cierto que ha protagonizado más de una polémica a lo largo de los años, pero su talento sigue siendo innegable y solamente sus decisiones a la hora de elegir las películas que hace han impedido que sea una estrella aún más grande. Eso sí, en sus inicios no eran muchos los que confiaban en que pudiera alcanzar ese estatus.

"Es una especie de código"

El propio actor confesó en su reciente visita al podcast This Past Weekend que hubo en director durante los primeros compases de su carrera que dijo algo que lo traumatizó tanto que se propuso como objetivo demostrar que se equivocaba.

Es cierto que Phoenix no quiso entrar en nombres, pero comentó que escuchó cómo el director le dijo que "solamente era un actor de carácter" y que nunca sería una estrella. El actor no se lo tomó demasiado bien: "Es una especie de código para decir que nunca lo vas a conseguir pero que tendrás trabajo. Y me cabreó muchísimo".

Eso le tuvo enfadado muchísimo tiempo, pero reconoce que el dolor que le causó resultó fundamental para que acabase desesperado por demostrar que no tenía para nada la razón con esas palabras. Él mismo señala "Al final lo agradezco porque me hizo pensar: 'Bueno, ¿cómo encuentro ese camino?, ¿Cómo consigo más?".

Probablemente fue gracias a 'Gladiator' cuando el perfil de Joaquin Phoenix creció más entre el público, pero cuando todo realmente cambió para siempre fue gracias a 'Joker'. Esa película fue tanto su mayor éxito comercial como la que le permitió ganar el único Óscar que tiene hasta ahora.

