Kevin Costner rechazó a Chris Hemsworth porque quería guardarse el papel para sí mismo: "Es guapo y bueno, pero va a tener que buscarse otra cosa"

Hay veces que no podemos imaginarnos ciertas películas con otro reparto, y se ve que Kevin Costner no puede imaginarse algunas de sus películas si no las protagoniza él. Y por el camino, Chris Hemsworth se llevó una decepción tremenda y se quedó con las ganas de protagonizar una drama romántico.

No tan rápido, forastero

En una entrevista con Entertainment Tonight, Hemsworth reveló que casi pudo protagonizar una película de Kevin Costner, o que al menos lo ha intentado con muchas ganas. Habría sido una película romántica, y aunque no ha desvelado de qué proyecto se trata el actor de 'Thor' sí que ha dicho que era "un poco abstracto e interesante" y "una historia pequeña sobre un hombre y una mujer".

"Había una película, fue un guión que leí y que me encantó, y quería hacerlo. Y entonces alguien me dijo que era de Kevin Costner", explicó Hemsworth. "Me encantaría tenerle como director, me tiré como una hora el otro día intentando convencerle. Pero me dijo...Lo hago yo, chaval. No funcionó, no conseguí el papel".

Aparentemente su personaje en la película habría sido un adiestrador de caballos, y fue uno de los aspectos que más le interesó de la historia. Pero mientras Costner tenga energías para meterse al ruedo, no hay espacio para otros protagonistas.

Chris Hemsworth en '12 Valientes'

"Es una historia de amor, pero mientras siga siendo los suficientemente joven para hacerla, la haré yo. Chris tendrá que esperar su turno", dijo Costner también a Entertainment Tonight. "[Hemsworth] Es guapo y bueno, pero va a tener que buscarse otra historia de amor. Me alegro de que le guste esta, si llego a un momento en el que no creo que pueda hacerlo, le contactare. Es uno de nuestros mejores actores protagonistas ahora mismo".

Si Hemsworth se queda con ganas de caballos, por lo visto él y su esposa Elsa Pataky tienen unos "diez u once caballos en casa". Y en cualquier caso, Costner está planeando cuatro entregas para 'Horizon', su próximo western... Así que igual termina sonando la campana para otro proyecto en el futuro y Hemsworth puede cumplir su sueño de trabajar con el director.

