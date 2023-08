"La manera de cambiar algo es no ir a ver basura". Zachary Levi saca las uñas contra Hollywood incitando al público a elegir mejor

Hay una alta posibilidad de que, si pensáis en calidad made in Hollywood, lo primero que os venga a la cabeza no sea Zachary Levi, el actor de '¡Shazam!' o 'Esta abuela es un peligro 2' (lo reconozco, la he elegido con mala baba), pero lo cierto es que se ha convertido en una de las caras más visibles contra esos productos de bajísimo nivel tan típicos hoy por hoy en la Meca del Cine. Otra cosa es que después acabe protagonizando '¡Shazam! La furia de los dioses'.

La furia de los actores

El actor fue a la Chicago Fan Expo este fin de semana, sin que eso incurra en romper la huelga porque no fue precisamente a promocionar nada. Más bien a anti-promocionar el cine en general. "Personalmente siento que hay una gran cantidad de contenido que sale de Hollywood que es una basura. No se preocupan de hacerlo bueno para vosotros, tíos. No lo hacen".

¿Cuántas veces habéis visto un tráiler y pensado "¡Madre mía, esto luce genial!", luego has ido a la película y te preguntas "¿Esto es todo lo que me han dado?"? Ellos saben que una vez has comprado la entrada y estás en la butaca, tienen tu dinero. Y la única manera que tenemos de cambiar algo de esto es no ir a ver basura. Activamente tenemos que no elegir la basura. Ayudará. Ayudará mucho.

Sin embargo, no quiere que esto se entienda como una traición a los suyos: sigue yendo a eventos, pero no se dedica a la promoción de películas así que cae en una especie de nebulosa no contemplada por el SAG: "Apoyo totalmente a mi sindicato, la WGA, y la huelga. Sigo siendo un crítico del sistema explotador en el que los artistas tenemos que trabajar desde que empecé mi viaje en este negocio hace 25 años. La huelga es necesaria para protegernos a nosotros mismos, nuestros guionistas y todos los que trabajan en producción que hacen que la industria se mueva".

A Zachary Levi le veremos pronto en 'Spy Kids: Armageddon', 'Not without hope' (lo último de Joe Carnahan) y poniendo la voz en 'Chicken run 2'. Ahora falta que tenga razón y al verlas creamos que ha elegido activamente no hacer basura.

