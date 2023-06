Netflix presenta dos de sus estrenos animados más esperados: primer vistazo a lo nuevo de Charlie Kaufman y 'Chicken Run 2' ya tiene fecha

Aunque ya llevamos medio año y aún no nos han llegado los estrenos animados fuertes (lo máximo que hemos conseguido rascar de momento son 'Suzume', 'Spider-Man' y 'Super Mario Bros'), Netflix ya va adelantando detalles de algunos de sus proyectos más potentes: ha mostrado las primeras imágenes de 'Orion and the Dark' y ha concretado la fecha para 'Chicken Run 2'.

Viajeros nocturnos y gallinas

En primer lugar, la plataforma mostró las primeras imágenes de 'Orion an the Dark', la nueva película animada escrita por Charlie Kaufman desde 'Anomalisa'. Se trata de una coproducción con DreamWorks dirigida por Sean Charmatz, que adaptará los libros infantiles de Emma Yarlett y tiene previsto estrenarse en 2024.

En cuanto a la historia, sabemos que será una comedia familiar con toques oscuros sobre Orion (Jacob Tremblay), un neurótico chaval de primaria que tiene miedo a las alturas, a los animales, a la oscuridad... Tanto es así que al final tendrá que venir una extraña y oscura criatura (Paul Walter Hauser) a llevárselo en un viaje nocturno que le enfrentará contra sus propios miedos.

Por otra parte, Netflix repasó en el Festival de Annecy sus estrenos animados más cercanos, como 'Nimona', 'The monkey king', 'Leo' o la serie 'Blue Eye Samurai'. Como no podía faltar una de las secuelas más esperadas del año, la plataforma por fin anunció una fecha de estreno para la segunda parte de 'Chicken Run': 15 de diciembre de 2023.

Titulada en inglés 'Dawn of the Nugget', esta continuación de la maravillosa película del estudio Aardman llegará 23 años después de su estreno y nos contará la historia de Molly, hija de Ginger y Rocky, y cómo la pareja de aves tendrá que volver a la acción cuando sea secuestrada por un camión de transporte de pollos.

No obstante, la película vendrá con cambios respecto al equipo de la anterior: Mel Gibson y Julia Sawalha no repetirán dándole voz a los protagonistas, sino que lo harán Zachary Levi y Thandiwe Newton, además de Bella Ramsey en el papel de Molly.

Dirige Sam Fell ('Ratónpolis') y quienes sí repetirán serán Karey Kirkpatrick y John O'Farrell al guion. Peter Lord, director de la película original, ejercerá como productor ejecutivo. Dos propuestas muy diferentes pero que tienen algo en común: las ganas que hay de verlas.

