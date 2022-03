"Me dio asco. En Hollywood son unos cobardes". Jim Carrey critica duramente a Will Smith y a los Óscar por todo lo que pasó en la gala

Durante una gala de entrega de los Óscar que tuvo muchos momentos recalcables, del que sin duda vamos a hablar durante mucho tiempo fue de la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Como no podía ser de otra manera, no están faltando las reacciones de otros profesionales de la industria y Jim Carrey en concreto no se ha cortado a la hora de criticar al actor ni a la reacción del público durante la ceremonia.

Un momento que eclipsó toda la ceremonia

Jim Carrey apareció ayer en CBS Mornings, donde habló con la presentadora Gayle King sobre la ceremonia de los Óscars y la ya famosa bofetada. Lejos de apoyar Will Smith o subirse a los memes, Carrey ha sido muy crítico con todo el suceso y con cómo se reaccionó a él.

"Me da asco, y me dio asco la ovación que le dieron. En Hollywood son unos cobardes. Lo sentí como una indicación de que ya no es un club de gente guay", empezó Carrey, recordando el momento de la bofetada.

También se tocó el tema de la posible demanda, y de cómo de tratarse de otra persona es muy posible que el agresor hubiera sido expulsado de la ceremonia. Según Carrey, es normal que Chris Rock no quiera más altercados y quiera simplemente dejar correr el asunto, pero también dice que si hubiera sido él el abofeteado no se lo habría pensado a la hora de demandar a Will Smith.

"Si hubiera sido yo, habría anunciado esta mañana que iba a denunciar a Will por 200 millones de dólares, porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, va a ser historia. Ese insulto va a durar mucho tiempo", dijo el actor. "Si queremos gritar nuestra desaprobación como público, o mostrarlo, o decir algo en Twitter... Pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien por decir unas palabras".

Cuando la presentadora comentó cómo la situación había escalado muy rápido, Carrey simplemente contestó que no había nada que escalar y que Smith había terminado atrayendo toda la atención de la noche cuando era el momento para que mucha gente pudiera celebrar sus trabajos y esfuerzos.