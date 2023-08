"Me rompió el corazón". Emily Blunt se sincera sobre lo que significó rechazar el papel de Viuda Negra para hacer 'Los Viajes de Gulliver'

Si de algo pueden estar orgullosos en Marvel -incluso ahora, en plena bajada de popularidad- es de su departamento de casting, que siempre ha escogido a las mejores personas para cada papel. Y, precisamente, uno de los papeles más icónicos de su historia es el de Natasha Romanoff, la Viuda Negra, interpretado por Scarlett Johansson a lo largo de nueve películas (incluyendo una post-créditos de 'Capitana Marvel'). Pero pudo ser otra persona... que aún sigue dándole vueltas a haber rechazado el trabajo.

Blunt da-ba-dee

En el podcast Happy Sad Confused Emily Blunt habló de aquella vez que estuvo a punto de teñirse el pelo y dedicarse a pegar tiros en el UCM: "Venga ya, lo consiguió la mejor de las dos", añadiendo que Johansson estaba "increíble" como la Viuda. En su día habló sobre este papel y el de Peggy Carter, que también pudo haber logrado: "Nadie me lo ha ofrecido oficialmente, así que no es oficial. Nunca era el momento correcto, realmente, y simplemente no encajaba en la planificación".

Cada vez que hay un papel importante en el UCM, como Sue Storm, los rumores dicen de manera inmediata que va a ir para Blunt, pero puede que sea más fan-casting que otra cosa. Ella, por lo menos, lo rechaza diciendo "Rumores. Charlas. Consultas. Ese tipo de cosas". Una de las películas por las que tuvo que decir que no al personaje de Viuda Negra en 'Los Vengadores' porque ya tenía apalabrada (o, más bien, empujaron a hacer) aún sigue dándole dolores de cabeza. Y no es para menos: rechazó la épica Marvel por... 'Los viajes de Gulliver'.

"Me rompió el corazón un poco porque estoy tan orgullosa de las decisiones que tomo, y las películas que hago significan tanto para mí, que fue duro. En Fox tienen una especie de control sobre ti. Hay otras películas que me hubiera gustado hacer". Al final, sin necesidad de Marvel, su carrera se ha estabilizado en la última década con papeles en 'Un lugar tranquilo', 'Oppenheimer' o 'Al filo del mañana'. Y el casting de la nueva entrega de 'Los cuatro fantásticos' sigue abierto. Por cruzar los dedos que no quede.

