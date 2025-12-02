Michael J. Fox explica por qué despidieron a su compañera de reparto en 'Regreso al futuro' por su culpa. "Nadie pidió mi opinión"

Cuando se habla sobre el desempeño de un intérprete en un largometraje, una de las frases hechas más recurrentes suele ser esa que habla sobre "estar a la altura". El caso de Melora Hardin, que debería haber interpretado a Jennifer Parker en la eterna 'Regreso al futuro' de 1985 para terminar siendo sustituida por Claudia Wells, se ajusta perfectamente al dicho, ya que su salida del proyecto fue una cuestión de, literalmente, centímetros.

Cuestión de centímetros

Según explica Michael J. Fox en su sus memorias 'Future Boy' —vía Entertainment Weekly—, su estatura de 1,62 m fue un problema durante su adolescencia que, más tarde, volvió a hacer acto de presencia en su trayectoria profesional.

“Mi objetivo de niño era la autoconservación. Los abusones solían ridiculizar mi altura, un blanco fácil. Sufrí la indignidad de los chistes sobre mi estatura y los prejuicios contra mi pequeñez. Jugó a mi favor cuando era un actor adolescente interpretando a un crío más joven, pero se volvió en mi contra de adulto, cuando optaba a papeles románticos frente a actrices más altas”.

A estas alturas de la película tenemos más que asimilado que la sociedad, así en general, es despreciable con el tema del físico; lo que no era de esperar es que la altura de J. Fox terminase afectando a Hardin cuando el actor se hizo con el papel de Marty McFly después de reemplazar a Eric Stoltz, que levantaba cosa de 180 cm.

“Lamento que este prejuicio afectara inadvertidamente a otra miembro del reparto en Regreso al futuro: Melora Hardin, la talentosa actriz que había interpretado a la novia de Marty, Jennifer, junto al perfectamente alto Eric Stoltz".

¿Cuál era el problema? Pues que, según contrastó el director Robert Zemeckis con diferentes mujeres del equipo de rodaje de 'Regreso al futuro', parece que una chica alta y guapa no escogería nunca a un chico bajito, aunque tuviese el carisma y la cara de Michael J. Fox.

“Melora, varios centímetros más alta que yo, fue reemplazada en la película después de que yo me hiciese con el papel de Marty. Al principio, Bob Zemeckis pensó que quizá el público podría pasar por alto nuestra diferencia de altura, pero cuando consultó rápidamente a las mujeres del equipo, ellas le aseguraron que la chica alta y guapa del instituto rara vez elige al chico bajito y mono. Nadie pidió mi opinión, pero yo habría salido en defensa de Melora".

En Hollywood no se juega con la estatura. De lo de poner a mujeres de 35 años como intereses románticos de hombres de 70 ya hablaremos en otro momento.

