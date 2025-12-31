Muere a los 71 años Isiah Whitlock Jr., icónico secundario de 'The Wire' y colaborador habitual de Spike Lee

Vamos despidiendo el año y nos vamos despidiendo también de uno de esos icónicos secundarios al que siempre cogemos cariño proyecto en el que esté. Ha fallecido a los 71 años de edad el actor Isiah Witlock Jr., a quien muchos recordamos por su papel de senador Clay Davis en 'The Wire'.

Así lo ha comunicado su amigo y manager Brian Liebman a través de las redes sociales. El agente, además, desveló a Deadline que el actor había muerto pacíficamente después de una enfermedad breve. No ha desvelado, eso sí, el tipo.

Sheeeeee-it

Nacido en 1954 en Indiana, Estados Unidos, a los 22 años cogió sus maletas y se mudó a San Francisco para unirse al American Conservatory Theater, donde hizo sus primeros pinitos como actor. Su llegada a las pantallas no llegaría hasta finales de los 80 y comienzos de los 90, con papeles o bien de extra o bien muy anecdóticos tanto en cine como en televisión.

Su gran oportunidad llegó con 'The Wire', donde el actor interpretaría al senador corrupto Clay Davis, popularizando su exagerada pronunciación de la palabra mierda (shit) como "sheeeeeit". En realidad no comenzó ahí, ya que la frase apareció antes en 'La última noche' (25th Hour), película de Spike Lee en la que interpretaba al agente Flood.

Esa sería la primera de una larga de apariciones en las películas del director, apareciendo también como el mismo personaje en 'Ella me odia' y 'Red Hook Summer'; además, le hemos podido ver en 'Chi-Raq', 'Infiltrado en el KKKlan' y 'Da 5 Bloods'.

Sus últimos grandes papeles recientes han sido más en televisión. Whitlock Jr. interpretaría de nuevo a un político con conexiones algo turbias en 'Your Honor'; y este mismo 2025 le pudimos ver en 'La residencia'. En el horizonte tenemos la oportunidad de verle y escucharle en dos películas póstumas: 'The Body is Water' y 'Hoppers', la próxima película de Pixar.

Descanse en Paz.

