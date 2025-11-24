Muere a los 81 años Udo Kier, actor de culto alemán que hizo más de 270 películas y que colaboró con Andy Warhol, Lars von Trier o Gus Van Sant

La industria del cine acaba de perder a uno de sus rostros más singulares. El actor alemán Udo Kier, icono absoluto del cine de culto y figura imprescindible del cine europeo y estadounidense de las últimas cinco décadas ha fallecido a los 81 años. Así lo confirmó su pareja, el artista Delbert McBride.

Con una trayectoria irrepetible a sus espaldas, el intérprete construyó una filmografía marcada por colaboraciones con Andy Warhol, Lars von Trier, Fassbinder, Madonna o Gus Van Sant, y por una presencia hipnótica capaz de oscilar entre lo perverso, lo cómico y lo trágico. Su carrera abarcó desde el underground neoyorquino de los 70 hasta el Hollywood de los 90, pasando por algunos de los experimentos visuales más inclasificables del cine europeo.

Un lenguaje propio en el cine de culto

A Kier se le recuerda por sus colaboraciones con Andy Warhol y Paul Morrissey, responsables de 'Carne para Frankenstein' y 'Sangre para Drácula', reinterpretaciones provocadoras de los monstruos clásicos que convirtieron al actor en una figura de culto instantánea. Aquellas interpretaciones, a medio camino entre lo perverso, lo cómico y lo vulnerable, definieron una sensibilidad que lo acompañaría siempre y que lo mantuvo en movimiento por toda Europa durante las dos décadas siguientes.

En ese recorrido apareció Rainer Werner Fassbinder, con el que rodó 'La mujer del jefe de estación', 'La tercera generación' o 'Lili Marleen', colaboraciones que consolidaron su prestigio dentro del cine alemán. Además, en el Festival de Berlín, un encuentro casual con Gus Van Sant cambió su destino: el director le facilitó un permiso de trabajo en Estados Unidos y lo introdujo en su cine. El resultado fue 'Mi Idaho privado', donde Kier compartió pantalla con River Phoenix y Keanu Reeves, abriéndose así a un nuevo público.

Ese mismo periodo marcó el inicio de una de sus alianzas más longevas: la que mantuvo con Lars von Trier, en títulos como 'Europa', 'Rompiendo las olas', 'Dogville' o 'Melancolía'. Fue en el cine del director danés donde encontró un espacio perfecto para su presencia inquietante, su ironía soterrada y su capacidad para encarnar lo extraño sin restarle humanidad.

Mientras tanto, Hollywood también lo reclamó, incorporándolo a producciones populares como 'Ace Ventura', 'Armageddon' o 'Blade'. Al mismo tiempo, su imagen quedó ligada a los años noventa a través de su trabajo con Madonna, apareciendo en videoclips como 'Erotica' y 'Deeper and Deeper'. Su carrera se mantuvo activa hasta el final: recientemente formó parte de 'El agente secreto', premiada en Cannes y protagonizada por Wagner Moura.

En su único tuit publicado, Kier dejó un mensaje que dejaba claro que "las películas no deberían transmitirse en Netflix. Envuélvete en la oscuridad de la sala de cine y sométete a la visión del artista". También llegó a comentar -según recoge The Guardian- sobre su prolífica carrera que "100 películas son malas, 50 películas puedes ver con una copa de vino y 50 películas son buenas".

En redes sociales, la noticia de su muerte ha provocado una oleada inmediata de homenajes que subrayan hasta qué punto Kier dejó una huella profunda, especialmente dentro del cine queer y de culto. El periodista David Opie lo describió como "un gigante gay y una potencia absoluta del cine", recordando que el actor acumuló literalmente cientos de roles desde su debut en 1966.

Otros críticos insistieron en su dimensión histórica. Sean Malin lo definió como "un gigante del cine queer y posiblemente -con muy poca discusión- el mejor actor de reparto de la historia del cine", antes de enumerar la asombrosa lista de directores con los que trabajó. "275 créditos. Leyenda. DEP", remataba el crítico, recordando la extensión casi inabarcable de su carrera.

Incluso medios especializados como IndieWire lamentaron su pérdida, destacando que "el cine independiente ha perdido a un auténtico original". El medio repasó su trayectoria, expresando cómo moldeó el cine de autor con una presencia inconfundible y una capacidad única para habitar personajes entre lo excéntrico, lo trágico y lo magnético.

