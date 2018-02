Muere el actor John Mahoney, mucho más que el padre de 'Frasier'

Entre 1993 y 2004 Mahoney encarnó el papel que le daría la fama y el reconocimiento internacional: el del irascible y muy poco sofisticado padre de Frasier y Nigel en las once temporadas de la sitcom 'Frasier', el ex-policía Martin Crane, todo un contraste para la vida urbanita que llevaban sus hijos. Por su papel estuvo nominado a dos Emmy y dos Globos de Oro, y ganó un Screen Actor Guild. Hoy, medios estadounidenses informan de su fallecimiento con 77 años de edad.

Originario de Gran Bretaña pero instalado en Chicago, su carrera empezó relativamente tarde, ya con casi cuarenta años: abandonó su trabajo como editor de una revista médica (también había sido profesor de inglés) y se centró en la actuación. Rodó una treintena de películas, entre las que destacan títulos como 'Hechizo de luna', 'Barton Fink' o 'En la línea de fuego', además de poner voz en películas como 'Antz', 'El gigante de hierro' o 'Atlantis'. Volvió a televisión entre 2011 y 2014, donde dio vida en 'Póquer de Reinas' al interés romántico de la chica de oro Betty White.

También tuvo una fructífera carrera teatral, y ganó un Tony en el año 1986 por su actuación en 'The House of Blue Leaves'. Tras el éxito de 'Frasier', en 2007 volvió a Broadway, donde participó en 'Prelude to a Kiss'. Su carrera en los escenarios de Chicago se prolonga durante tres decadas y formó parte de la prestigiosa compañía de la ciudad Steppenwolf, que se ha despedido de él rindiéndole homenaje desde Twitter.

It is with our deepest sorrow that we share the news that ensemble member of 39 years John Mahoney passed away. Tonight’s opening night performance of You Got Older has been cancelled. We are instead inviting all to gather in Front Bar this evening. All are welcome to join us. pic.twitter.com/k8yrrR7ICA