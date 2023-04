Nicholas Hoult perdió sus papeles en 'The Batman', 'Top Gun: Maverick' y 'Misión Imposible 7' en sólo un año: "Tom Cruise me llamó"

Pocas dudas caben de que Nicolas Hoult es uno de los rostros que mayor impulso están teniendo actualmente en Hollywood. Sus papeles en la saga 'X-Men' y 'Mad Max: Furia en la carretera' terminaron de afianzarle en la primera división de la Meca del cine, llegando a participar en títulos de la talla de 'La favorita', 'Aquellos que desean mi muerte', 'El banquero' o 'El menú'.

Sonrisas y lágrimas

Pero no todo han sido alegrías para la estrella de la tronchante 'Renfield'. Hace unos años, Hoult tuvo una sucesión de rechazos —uno de ellos obligado— que le privaron de participar en tres de los grandes títulos de estudio de 2022 y 2023. Estos no son otros que 'The Batman', 'Top Gun: Maverick' y 'Misión: Imposible - Sentencia Mortal'.

Así lo explicó el intérprete, según recoge Variety:

"Hice una prueba para Batman y no lo conseguí. Hice una prueba para Top Gun y no lo conseguí. Después me llamó Tom Cruise: 'Hey, ¿qué te parece Misión Imposible?'. Ok. Es mío. Después tuve que abandonar porque ya estaba comprometido a rodar más de The Great".

Hoult claudicó frente a Robert Pattinson en la última aventura del Hombre murciélago para la gran pantalla, que recaudó 770 millones en todo el mundo y que ya tiene en marcha su continuación, que comenzará a rodarse a finales de este mismo año; aunque igualmente dolorosa fue su ausencia en 'Maverick', una de las cintas más taquilleras de la historia, en la que, probablemente hubiese interpretado a Rooster.

En lo que respecta a 'Misión Imposible 7', que debió abandonar para rodar más episodios de 'The Great', su participación fue confirmada en enero de 2020, teniendo que abandonar en mayo del mismo año para ser remplazado por Esai Morales; un mazazo, ya que varias fuentes afirmaron que podría haber dado vida al gran villano de la función.

Pero las penas, con pan, son menos, ya que Hoult ya se encuentra rodando 'Nosferatu' bajo las órdenes de Robert Eggers, y está en fase de negociaciones para protagonizar junto a Toni Collette 'Juror #2', la película con la que Clint Eastwood dirá adiós a la dirección tras una carrera legendaria.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023