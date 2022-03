"No es una lección de historia, es una deconstrucción de la masculinidad tóxica": Benedict Cumberbatch responde a las críticas de Sam Elliott hacia 'El poder del perro'.

Hace unos días el actor Sam Elliott acaparó titulares por criticar 'El poder del perro' por lo que según él era un mal retrato de cómo era realmente la vida de los vaqueros estadounidenses.

El actor de '1883' no solo criticó detalles como el vestuario de los protagonistas o que no se rodase en Estados Unidos, si no que también se quejó de que la película de Jane Campion tuviera ciertas alusiones a la homosexualidad. Las reacciones a estos comentarios han durado toda la semana, pero Benedict Cumberbatch y Kodi Smit-McPhee finalmente han contestado a las críticas poco acertadas de Elliott.

Los comentarios homófobos de Elliott han dado que hablar durante la semana. Benedict Cumberbatch, quien encabeza el reparto de 'El poder del perro' como Phil Burbank, aprovechó un evento online de BAFTA Film Session para responder a las críticas y defender el western de Jane Campion.

Cumberbatch también habló de cómo los estándares de masculinidad forzaba a hombres como Phil a encajar en un molde concreto, evitando que pudieran vivir sus vidas plenamente y con libertad.

Por su parte, Kodi Smit-McPhee ha decidido no comentar demasiado sobre el tema y solo le ha deseado buena suerte a Elliott, ya que parece no querer dedicar sus energías a entrar en ninguna polémica ni lidiar con este tipo de comentarios.

Kodi Smit-McPhee's response to Sam Elliott's criticism of #ThePowerOfTheDog? "Nothing. 'Cause I'm a mature being and I'm passionate about what I do. And I don't really give energy to anything outside of that." https://t.co/Ga9t3fqQgc pic.twitter.com/csAaXI25N0