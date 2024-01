"No puede recibir premios todo el mundo". Whoopi Goldberg se posiciona frente a la presunta injusticia hacia 'Barbie' en las nominaciones a los Oscar

Desde que se anunciaron las nominaciones a los Oscar el pasado martes, las apabullantes 13 candidaturas obtenidas por 'Oppenheimer', las 11 de 'Pobres criaturas' o las 10 de 'Los asesinos de la luna' han pasado a segundo plano. Incluso los logros de Juan Antonio Bayona y Pablo Berger con sus nominaciones por 'La sociedad de la nieve' y 'Robot Dreams' han sido sepultadas en nuestras tierras por la polémica del momento: el presunto ninguneo —snub, que dicen los angloparlantes—a 'Barbie'.

Los vanpiro esiten, las exclusiones injustas no

El largometraje basado en la icónica muñeca de Mattel ha rascado 8 candidaturas —dos de ellas en la categoría de mejor canción—, incluyendo las categorías de mejor guión adaptado y mejor película. La controversia ha llegado cuando, entre ellas, no figuran los nombres de Greta Gerwig y Margot Robbie como mejor directora y mejor actriz principal del año; algo que ha desatado la ira de propios y extraños en nuestras queridas redes sociales.

Tratando de encontrar el sentido a todo esto, Sara Haines, ha preguntado a Whoopi Goldberg en 'The View' –vía Entertainment Weekly– qué convierte una exclusión como esta en una injusticia. La actriz y cómica no ha dudado en acudir a ese sabio llamado Mick Jagger y reducirlo todo a un sensato "No siempre consigues todo lo que quieres". Así desarrolló su argumento.

"No hay exclusiones injustas. Eso es lo que debes tener en cuenta: no puede recibir premios todo el mundo, y es algo subjetivo. Las películas son subjetivas. Las películas que amas pueden no ser amadas por las personas que están votando".

Las palabras de Goldberg llegan después de que los nominados a las mejores interpretaciones de reparto por sus roles en 'Barbie', America Ferrera y Ryan Gosling, hayan roto una lanza a favor de sus compañeras. Para la primera, "Greta [Gerwig] ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo". Gosling, por su parte, ha dejado claro que "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie".

¿Tienen ambos intérpretes razón en sus palabras? No lo ponemos en duda. Otra cosa es que esos argumentos justifiquen que Gerwig y Robbie figuren en la lista de nominadas en las mencionadas categorías.

