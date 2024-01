Ryan Gosling critica los Oscars 2024 por no nominar a Margot Robbie ni a Greta Gerwig por 'Barbie'. "Decepcionado es quedarse corto"

Ya sabemos cuáles son los nominados a los Premios Óscar 2024 y no han faltado las sorpresas y decepciones. Concretamente, nadie esperaba que Ryan Gosling fuera nominado por su papel en 'Barbie', pero dejaran fuera a Margot Robbie como Mejor Actriz y Greta Gerwig como Mejor Dirección... ni siquiera el propio Ryan Gosling.

"No hay Ken sin Barbie"

Sin duda, Ryan Gosling como Ken en 'Barbie' es uno de los grandes aciertos de la película y los Óscar también coinciden, ya que han nominado al intérprete en la categoría de Mejor Actor de Reparto, compitiendo directamente con pesos pesados como Robert De Niro en 'Los asesinos de la luna' o la hilarante interpretación de Mark Ruffalo en 'Pobres criaturas'.

Sin embargo, Gosling no termina de entender que los premios de la Academia de Hollywood hayan destacado su papel pero no el de Margot Robbie como actriz principal ni el de Greta Gerwig como directora:

"Me siento muy honrado de haber sido nominado por mis colegas junto a artistas tan notables en un año lleno de películas magníficas. Y, aunque nunca pensé que diría esto, me honra y me enorgullece haber interpretado a este muñeco de plástico llamado Ken".

"Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos responsables de esta película que ha hecho historia y ha tenido éxito a nivel global. Ninguno de los reconocimientos que han recibido las personas involucradas en la película hubieran sido posibles de no ser por su talento, tenacidad e ingenio. Decir que estoy decepcionado por no verlas nominadas en sus respectivas categorías es quedarse corto".

Estas ausencias todavía se hacen más patentes teniendo en cuenta que America Ferrera sí que está nominada como Mejor Actriz de Reparto. Además de esas nominaciones, 'Barbie' también opta a las categorías de Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y Mejor Canción Original para 'I'm just Ken' y 'What Was I Made For'.

