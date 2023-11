Pedro Pascal y Javier Bardem han sido elegidos para el reboot de 'Los cuatro fantásticos'. La mejor bomba de humo para los problemas de Marvel

Ya es oficial. Han pasado meses y meses de nombres y rumores de todo tipo y pelaje para interpretad a Reed Richards, pero al final Marvel ha fichado a uno de los grandes ídolos indiscutibles de todo Internet: Pedro Pascal se calzará las mallas de Mr. Fantástico en 'Los Cuatro Fantásticos'. De hecho, el anuncio por parte de Marvel es inminente, según aseguran en SlashFilm. ¿Conseguirán en el estudio desviar la atención del resto de sus problemas internos? Parece que, de momento, sí... aunque tienen demasiados fuegos que apagar al mismo tiempo.

La Primera Familia

Hay que recordar que Reed Richards ya fue interpretado por John Krasinski en 'Doctor Strange y el multiverso de la locura', pero al entrar en el mundo de los universos alternativos no tenía por qué repetir su papel. Aún no hay nada oficial respecto a quién acompañará a Pascal, pero varios medios estadounidenses apuntan a Vanessa Kirby como Sue Storm, más conocida como La Mujer Invisible.

Por su parte, Johnny Storm (La Antorcha Humana) sería Joseph Quinn y, finalmente, Ben Grimm (La Cosa) Ebon Moss-Bachrach. Incluso hay quien va más allá y le otorga el papel del mismísimo Galactus a Javier Bardem. Aún no hay nada confirmado por Marvel, pero esta es la vez que más cerca hemos estado de tener un casting definitivo. Tampoco sería de extrañar que la revelación fuera un globo sonda para despistar tras la marcha del director de 'Vengadores: The Kang Dynasty', que pone en peligro de desaparición la propia película y tambalea toda la saga del multiverso.

A Pascal aún le queda por rodar la temporada 2 de 'The last of us', terminar 'Gladiator 2', poner la voz en 'The mandalorian' (porque ese casco no se lo vuelve a quitar en la vida, visto lo visto) y después dedicarse a La Primera Familia de Marvel. Vamos, que le vamos a tener hasta en la sopa. Empieza el intento del estudio por tomar aire tras sus últimos batacazos. ¿Lo conseguirá?

