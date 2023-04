Hoy en televisión, la película de superhéroes que se transformó en un western: Hugh Jackman se consagró con el director de 'Indiana Jones 5' en 'Logan'

James Gunn ya está advirtiendo que la repetición de patrones en el cine superheroico va a ser lo que adelante su final como entretenimiento hegemónico actual. Pero es difícil escapar cuando las inversiones tan masivas obligan a reducir los riegos, por ello se tiende a seguir lo marcado por el blockbuster de acción moderno. Quizá el verdadero avance pase por probar a que el ADN de las películas no sea puramente de acción, como se pudo ver en 'Joker' y en cierta medida con 'The Batman'.

Cuando realmente se hace esa variación y no se compromete para encajar con lo esperado es cuando la promesa de ofrecer algo diferente se siente genuina. Pocos entendieron eso tan bien como James Mangold que, tras tener que hacer una versión más comprometida con el tono general de los X-Men en 'Lobezno inmortal', pudo hacer una película plenamente satisfactoria y sorprendente con 'Logan'.

Los últimos de nosotros

La película que prometía ser la auténtica conclusión de Hugh Jackman como Lobezno (hasta que se cruzó Ryan Reynolds con 'Deadpool 3') se va a poder ver hoy en televisión a través de Cuatro, y al mismo tiempo se puede recuperar en streaming a través de Disney+ y de Movistar+. Al menos, se sigue sintiendo como una perfecta carta de amor a un personaje que ha interpretado casi dos décadas, hecha además con un esqueleto puramente western.

Logan empieza a sufrir los efectos tóxicos del adamantium que le ha mantenido con vida durante tanto tiempo, y ya vislumbra el final de verdad. No sólo para él mismo, sino para la raza mutante, con muchos borrados de la faz de la Tierra y el Profesor Xavier sufriendo el deterioro de su propia mente, una de las más poderosas del planeta. Sin embargo, un misterioso encargo le va a llevar a conocer a una posible nueva esperanza para su especie que puede ser su última oportunidad de redimirse.

Muchos han señalado las similitudes entre la historia de 'Logan' y 'The Last of Us', cuyo juego se presentó varios años antes. No obstante, tanto los cómics de Mark Millar sobre el personaje como las referencias a westerns como 'Raíces profundas' son los que marcan una película completamente distinta a otras cintas de mutantes y de superhéroes en general. No se aprecian demasiados compromisos en un enfoque que trata de hacer una cinta de inquietudes adultas reales, donde además cada herida que sufre el protagonista se siente especialmente dolorosa.

'Logan': inquietudes profundas

'Raíces profundas' es una influencia que lleva en la solapa (no por nada aparece en un momento en un televisor), pero está sobre todo en el ADN de un hombre excepcional y hastiado que ya no cree en el bien común y sólo accede a realizarlo cuando hay beneficio económico de por medio. La propia película ira erosionando esa mentalidad con un viaje por carretera que le hará tener una conexión con ese encargo que debe proteger y reconsiderar por completo su posición.

Mangold no necesita excesivos alardes para engrandecer la película, que consigue ese adecuado aire crepuscular con el que celebrar por completo un personaje memorable. Jackman está mejor que nunca en el papel, redondeando una experiencia poderosa que realmente se siente como ninguna otra cinta de esta temática. Películas como esta y la entretenidísima 'Le Mans '66' son motivos suficientes para que muchos tengan fe en lo que el director pueda hacer en 'Indiana Jones y el dial del destino'.

