El perro de 'Good Boy' hace historia como el primero en recibir un premio a la mejor interpretación, venciendo a actores como Ethan Hawke o Alison Brie

Las películas de terror no dejan de sorprender cuando la temporada de premios se pone interesante, y 'Good Boy' es el mejor ejemplo de ello. Después de convertirse en uno de los títulos más comentados del 2025 dentro del género, la película continúa cosechando reconocimientos.

Su última victoria tiene que ver con su protagonista, el perro Indy, que fue galardonado con el premio a Mejor actuación en una película de terror en los Premios Astra, una categoría donde compitieron intérpretes de renombre y donde nadie esperaba que un actor de este calibre pudiera imponerse de una manera tan contundente.

El fenómeno de 'Good Boy'

Este logro ya empieza a considerarse como algo histórico dentro del cine de terror y vuelve a confirmar el curioso fenómeno que ha rodeado a esta producción desde que se estrenó.

'Good Boy' llegó a salas el pasado año y llamó la atención desde que se compartieron sus primeras imágenes. En el centro de ese entusiasmo se encontraba Indy, un carismático perro que consiguió conquistar al público de todas partes con una mezcla de presencia, expresividad y ternura poco habitual en el cine de este género.

El premio recibido en los Astra no solo premia su carisma frente a la cámara: también convierte a Indy en el primer animal en ganar este reconocimiento, marcando un precedente en unos galardones que celebran la excelencia y la creatividad del entretenimiento.

Para subrayar el tamaño de la hazaña, basta con ver contra quién competía en la categoría: Ethan Hawke, Sally Hawkins, Alison Brie, Sophie Thatcher y Alfie Williams.

Todo esto ha impulsado también la figura de Ben Leonberg, director de 'Good Boy' y dueño de Indy, que agradeció el reconocimiento y cómo se sigue valorando el ingenio del terror independiente.

"Estamos profundamente agradecidos de que se haya reconocido el trabajo de Indy en una película en la que él ni siquiera sabía del todo qué estaba haciendo. Este premio refleja la libertad que tiene el cine de terror: la libertad de experimentar con las actuaciones, de jugar y de arriesgarse, especialmente para cineastas nuevos como nosotros"

