Samuel L. Jackson sigue molesto con Marvel por su ausencia en 'Capitán América: Civil War'. "Cómo no va a aparecer Nick Fury si los chicos se pelean"

Samuel L. Jackson ha expresado que, seis años después del lanzamiento de 'Capitán América: Civil War', todavía está molesto por que que su personaje de Marvel, Nick Fury, fuera excluido de la película coral, según revela en una nueva entrevista de mesa redonda para The Hollywood Reporter con los actores Michael Keaton, Oscar Isaac, Tom Hiddleston, Brian Cox y Quincy Isaiah.

El actor, conocido por no cortarse con sus opiniones comentó su opinión sobre la ausencia de Fury:

"Me quejé directamente a ellos, todavía se lo recuerdo, sobre 'Civil War' porque pienso, '¿Cómo podrían los chavales pelearse y Nick Fury no aparecer ?' en plan decir, '¿Qué está pasando aquí? ¡Todos a vuestra habitación1'. Pero no me necesitaban para eso. Lo hicieron, pero no lo hicieron".