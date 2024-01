'The Last of Us' acaba de anunciar quién será Abby en la temporada 2 de la serie de HBO. Kaitlyn Dever encarnará a uno de los personajes más polémicos de la historia de los videojuegos

Hace un par de días os contaba que 'The Last of Us', la extraordinaria adaptación del no menos brillante videojuego de Naughty Dog a la pequeña pantalla, había empezado con el mejor pie posible la temporada de premios 2023-2024 haciéndose con 8 premios Emmy. Hoy tenemos la excusa perfecta para volver a celebrar algo relacionado con la serie de HBO, y esta no es otra que el fichaje oficial de la actriz que interpretará a Abby.

Habemus Abby

Según ha trascendido, Kaitlyn Dever, a quien hemos podido ver en producciones como la comedia 'Súper empollonas' ('Booksmart'), la miniserie 'Dopesick' o el fantástico survival alienígena silente 'Nadie te salvará', será la encargada de dar vida al que, sin duda, es uno de los personajes más polémicos y odiados de la historia de los videojuegos. Sin duda, una adición de lujo a un reparto en el que volverá a destacar la dupla compuesta por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Según recoge Deadline, los creadores y showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann hablaron sobre el proceso de casting de la temporada 2, poniendo por delante el talento sobre cualquier otro factor.

"Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de clase mundial que encarnen las almas de los personajes en el material original. Nada es más importante que el talento, y estamos emocionados de contar con una aclamada intérprete como Kaitlyn uniéndose a Pedro, Bella y al resto de nuestra familia".

La segunda temporada de 'The Last of Us' empezará a rodarse en Vancouver el próximo mes de febrero. Ahora sólo queda ver cómo ha evolucionado el físico de Dever para amoldarse a la musculatura de Abby y si Mazin y Druckmann han sido lo suficientemente valientes como para empezar la nueva tanda de episodios con ESE giro. Nervios.

