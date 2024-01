'The Last of Us' arrasa en los Emmy técnicos y artísticos, y ya se ha embolsado 8 premios antes de la ceremonia de entrega principal

Justo cuando está a punto de cumplirse un año de la emisión de su primer episodio, no debería sorprender a nadie que adjudiquemos a 'The Last of Us' la etiqueta que la califica como una de las mejores series de televisión del pasado 2023 y, como tal, tampoco debería dejar estupefacto a nadie que la fantástica adaptación del videojuego de Naughty Dog a la pequeña pantalla haya arrancado por todo lo alto la temporada de premios.

Empezando con buen pie

La producción capitaneada por Craig Mazin —gran guionista, mejor podcaster— ha arrasado en la primera tanda de los premios Emmy, conocida como los Creative Arts Emmy, alzándose con la friolera de ocho galardones en diferentes categorías técnicas y artísticas —que, según parece, no merecen ser repartidas en un evento en condiciones, lo cual me parece deleznable, pero ese es otro tema—. Estos han sido todos los reconocimientos:

Mejor actriz invitada en drama: Storm Reid (Episodio 7: 'Left Behind')

Mejor actor invitado en drama: Nick Offerman (Episodio 3: 'Long, Long Time')

Mejor maquillaje protésico (Episodio 2: 'Infected')

Mejores efectos visuales en una temporada o película

Mejor diseño del título

Mejor mezcla de sonido en comedia o drama de una hora

Mejor montaje de sonido en comedia o drama de una hora

Mejor montaje en drama

Pero ojo, porque 'The Last of Us' también puede hacerse con otros 5 Primetime Emmys el próximo día 15, incluyendo los de mejor serie dramática, mejor actor principal en drama —Pedro Pascal—, mejor actriz principal en drama —Bella Ramsey—, mejor dirección en drama —Peter Hoar— y mejor guión en drama —Craig Mazin—, siendo estos dos últimos en reconocimiento a magnífico tercer episodio 'Long, Long Time'.

El resto de ganadores incluye a series de referencia como 'The Bear', 'Miércoles' y 'The White Lotus' con cuatro Emmy respectivamente, 'Bronca' con tres, y 'Todos quieren a Daisy Jones', 'La maravillosa Sra. Maisel', 'Ted Lasso' y 'Weird: The Al Yankovic Story' con dos Creative Arts.

