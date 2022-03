'The Batman': Matt Reeves confirma la identidad del personaje interpretado por Barry Keoghan y da detalles sobre su creación

Tras una larga espera que se ha hecho interminable, la ansiada 'The Batman' de Matt Reeves al final ha llegado a las salas de cine, y dejando a un lado valoraciones y opiniones sobre ella —si habéis leído o visto mi reseña, sabréis que me ha dejado en éxtasis—, en nuestro amado internet están comenzando a aflorar esas teorías, rumores y confirmaciones de rigor que suelen acompañar a estos estrenos tan mediáticos basados en licencias.

Uno de ellos —probablemente el más sonado— es el que ha confirmado definitivamente la identidad del personaje interpretado por Barry Keoghan en la película. En la lista original de créditos, el actor aparecía acreditado como Stanley Merkel, un oficial de policía del GCPD que, en los cómics, acompañaba Jim Gordon durante sus primeros años en activo; pero, por por supuesto, buena parte del fandom no tardó en manifestar su desconfianza.

Enigmas por todas partes

Por supuesto, hay SPOILERS de 'The Batman' a partir de este punto.

Las voces que se alzaron en redes sociales no tardaron en hacerse eco de la elección de Keoghan, y no tardaron en asociarla directamente con —sí, otra vez—, el Joker; y si habéis visto ya 'The Batman', sabréis que no estaban en absoluto equivocadas. Tal y como podemos intuir en la breve escena en la que Keoghan interactúa con el Enigma de Paul Dano desde su celda en Arkham, carcajadas incluidas, el actor ha dado vida a la nueva versión del Príncipe payaso del crimen... ¿O no?

Si nos fijamos en los créditos definitivos de 'The Batman', el intérprete irlandés figura como "Unseen Arkham Prisoner", y no como el Joker. Pero esto tiene una explicación que ha llegado de la mano del propio Matt Reeves en una conversación con IGN, en la que el director y guionista, además, ha confirmado que este misterioso personaje también aparecía en una escena eliminada previa a la que terminó llegando al montaje final.

"Lo interesante es que el motivo por el que el Joker está ahí en la película se encuentra en una escena anterior. Y como la película no es una historia de orígenes de Batman, pero se ambienta en sus inicios, es más bien una historia de orígenes para los villanos. Para mí, está la idea de que el Joker aún no es el Joker". "La escena que no está en la película, que, de hecho, es una escena muy guay que se lanzará en algún momento, es una escena en la que Batman está de los nervios porque Enigma le está escribiendo, y está en plan '¿Por qué me está escribiendo este tío?'. Va a ver a otro asesino con el que ha tenido claramente una experiencia en estos dos primeros años. En esta historia, ese asesino no es aún el personaje al que terminamos conociendo. En los cómics, estos personajes manifiestan habitualmente a sus alter egos en respuesta al hecho de que existe un Batman, así que aquí tenemos a un Joker que aún no es el Joker".

Un nuevo (pre)Joker

Reeves también ha dado más detalles sobre la escena eliminada en cuestión y sobre su aproximación al mítico archienemigo del Hombre murciélago.

"En la escena que veréis en el futuro, veréis que trabajamos en su aspecto. Está tratado de un modo muy intrigante, alejado visualmente de ti. Pero quería crear una iteración que se sintiera distintiva y nueva, pero que volviese de nuevo a sus raíces. Así que está bastante extraída del molde de Conrad Veidt y la idea de la película muda de 'El hombre que ríe'. Tiene una enfermedad congénita. No puede parar de sonreír. Estaba hablando con Mike [Marino, diseñador de prótesis y caracterización] sobre 'El hombre elefante', porque amo a David Lynch, y estaba en plan: 'Bueno, tal vez haya algo que no tenga que ver con él cayendo en un tanque de productos químicos ni con lo que hizo Nolan con todas esas cicatrices y un origen desconocido. ¿Y si es algo de nacimiento y tiene una enfermedad congénita que le impide dejar de sonreír? Y ha tenido esta reacción muy oscura a ello, y ha tenido que pasar su vida rodeado de gente mirándole, y sabe cómo meterse en tu cabeza'. Así que la idea era que fuese muy incisivo y brillante, capaz de meterse en tu mente, y que tuviese un punto de vista nihilista desde el comienzo, desde su nacimiento. La vida ha sido una broma cruel para él. Y esta es su respuesta, y eventualmente se declarará a sí mismo como un payaso, como El Joker. Esa era la idea".

¡Misterio resuelto!