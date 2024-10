Todo el mundo cree que Aaron Paul estuvo en 'Perdidos'... pero en realidad es un actor que protagonizó una de las peores películas de la historia

Si viviste la época de 'Perdidos' tú también sabes lo que era correr a meterse en Lostzilla, leer las teorías más disparatadas, disfrutar con cada aparición de los números malditos y repasarlos mentalmente como si fueran casi una combinación secreta y arcaica. Cada detalle de cada episodio era analizado por mil ojos, creyendo ver guiños que no existían e incluso exprimiendo cada gota del merchandising (desde el videojuego hasta la Enciclopedia Lost) tratando de encontrar respuestas a preguntas que ni los propios showrunners se habían hecho. Es más: ahora, casi 15 años después del último episodio, hay gente que todavía cree haber encontrado misterios por resolver.

¿Es Aaron Paul un oso polar?

Pongámonos en situación: temporada 3 de 'Perdidos', allá por 2006, cuando todos éramos mucho más inocentes que ahora. En el episodio 3, 'Más instrucciones', veíamos un flashback en el que John Locke recogía a un autoestopista llamado Eddie y que, al final, resultaba ser un policía de servicio que desmantelaba su negocio de marihuana y al que nuestro héroe (por llamarle de alguna manera) acababa perdonando la vida antes de verse obligado a huir a los bosques. Si es que ya se dice que la droga es mala para la salud.

Es ahora cuando, revisitando la serie, muchos televidentes han creído ver que Eddie es realmente el mismísimo Aaron Paul, años antes de 'Breaking Bad', en el lado contrario frente a la lucha contra la droga. Tiene que serlo, ¿no? Su cara y su pelo se parecen más o menos y nos apetece mucho que ocurra la magia, ¿para qué vamos a comprobarlo en la IMDb o los títulos de crédito si podemos soltar nuestra teoría alegremente en Internet?

En 2006, efectivamente, Aaron Paul apareció en dos episodios televisivos, pero de 'Bones' y 'Entre fantasmas'. Es más, ha estado en 42 series, alguna de ellas tan inesperadas como 'Sensación de vivir' o 'Expediente X' (además de participar como concursante en 'El precio justo', donde perdió al pasarse por tan solo 140 dólares en el panel final), pero ninguna de ellas fue 'Perdidos'. Entonces, ¿quién es este misterioso actor? Sí, sale en los créditos y podéis comprobarlo ahora mismo con un par de clicks, no es misterioso en absoluto, pero dejad que os meta un poco de emoción.

Si no le reconoces, probablemente es porque has tomado buenas decisiones en tu vida y te has mantenido lejos de 'Dragonball Evolution', en la que Justin Chatwin hizo de Son Goku tres años después de su prometedor papel en 'Perdidos'. Curiosamente, la carrera de Chatwin no iba mal antes de torcerse con la adaptación (por llamarla de alguna manera) de la obra de Akira Toriyama. De hecho, había trabajado con Steven Spielberg en 'La guerra de los mundos' y con David S. Goyer en 'Lo que no se ve'. Pero claro, hay papeles que te marcan, para bien o para muy mal.

A partir de 2009, su carrera cinematográfica empezó a dar tumbos y solo se recuperó cuando interpretó uno de los papeles principales de los inicios de 'Shameless' y, más recientemente, de 'Otra vida', en Netflix. Ha pedido perdón en numerosas ocasiones por 'Dragonball Evolution', y lo que sería curioso es saber cuántas veces han felicitado a Aaron Paul por su papel en 'Perdidos'. Hay gente que nace con suerte.

