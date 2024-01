Es una de las mejores películas de terror del último año y ya la puedes ver en Amazon Prime Video. Cine de posesiones aterrador con el sello de A24

Es difícil no sentir cierto chasco con el terror del último año después de la abrumadora y alucinante cosecha de 2022. En contraste, el último ejercicio nos ha dado menos sorpresas alucinantes, muchas secuelas poco destacadas e intentos de franquicias algo perezosas. Yo al menos veo una señal bajonera que el estreno en España que más impresión me ha causado haya sido ‘Pearl’, una película del año anterior.

Aun así han habido películas llamativas, que han conseguido ser una sensación entre público y crítica de una manera merecida. Que no se han conformado con un buen ejercicio de género, sino que han encontrado ideas que explorar y una manera particular para contarlas. Aunque el cuadro general no haya sido apabullante, en 2023 hemos podido encontrar un trabajo increíble como el de ‘Háblame’.

Cuando el mal te engancha

Dirigida por la pareja de hermanos Danny Philippou y Michael Philippou, conocidos previamente por su experiencia como YouTubers bajo el alias de RackaRacka, la película fue uno de los fenómenos del terror del último año. Quizá el más interesante, en parte por venir con distribución de A24, pero también por ser un buen debut en la dirección por parte de estos gemelos. Y ahora esta se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Aquí encontramos a Mía, una adolescente todavía impactada por la repentina muerte de su madre. Distanciada de su padre, termina pasando más tiempo con la familia de su mejor amiga, recogiendo a su hermano cuando está en un apuro. Con ellos se va a una fiesta con un extraño juego: una mano embalsamada que, realizando un determinado ritual, te permite ver a los muertos y hasta dejar que entren dentro de ti. Un juego que no tardará en volverse peligroso.

La película plasma (de una manera fresca, auténtica y nada condescendiente) muchos comportamientos propios de chavales en fiestas, donde se fascinan por lo macabro a través de cosas como la ouija, que sirve luego para echar unas risas. Aunque los RackaRacka aprovechan esta mano maldita para intentar hacer una alegoría muy directa sobre un drama muy real: las adicciones.

‘Háblame’: refrescante cine diabólico

Cómo se relacionan estos jóvenes personajes con la mano recuerda mucho a un consumo indiscriminado y lúdico de sustancias adictivas, despreocupados al inicio hasta que alguien empieza a tener consecuencias chungas o se queda atrapado en un círculo vicioso. Los gemelos directores trazan bien el drama de este problema a través de un cine de posesiones muy efectivo.

Una vertiente del subgénero que deciden enfocar de una manera interesante, a través de un personaje que no sería el protagonista en esta clase de películas (podría ser incluso la villana). Estos detalles hacen refrescante a ‘Háblame’, además de una notable ejecución del terror y lo visual que nos lleva a tener muy en cuenta a estos cineastas australianos de cara al futuro. Además de empezar a tener en cuenta YouTube como cantera de talentos, algo que quedará más claro en el futuro y mirando con perspectiva.

