Número 1 de Prime Video en 39 países. La película dirigida por un ganador del Óscar que ha pasado de los cines y arrasa en streaming

En Amazon han apostado últimamente por estrenar cada vez más películas primero en cines, pero todavía hay varias que llegan de forma directa en streaming. El último caso de esto lo tenemos con 'Balls Up (Con un par)', que ha arrasado en Prime Video consiguiendo ya ser la película número 1 de la plataforma en 39 países.

Dirigida por Peter Farrelly, ganador del Óscar a mejor guion original por su trabajo en 'Green Book' -aunque otros lo recordarán por famosas comedias como 'Dos tontos muy tontos' y 'Algo pasa con Mary', las cuales dirigió junto a su hermano Bobby-, 'Balls Up (Con un par)' cuenta la historia de dos ejecutivos de marketing que consiguen que todo Brasil quiera acabar con ellos cuando la lían durante la final de la Copa del Mundo de fútbol.

El improbable dúo formado por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser ('Richard Jewell') lidera esta alocada comedia que cuenta con ha sido escrito por Rhett Reese y Paul Wernick, los mismos guionistas de 'Bienvenidos a Zombieland' o 'Deadpool'. Eso sí, aquí el sentido del humor va más en otra dirección, intentando acercarse más a lo que uno esperaría de Farrelly.

¿Merece la pena 'Balls Up (Con un par)'?

Ya os aviso que no esperéis ninguna maravilla de 'Balls Up (Con un par)', pues ha tenido una recepción mayoritariamente negativa por parte de la crítica. De hecho, se tiene que conformar con un 28% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y en Letterboxd apenas consigue una nota media de 2,16 sobre 5, dejando claro que tampoco ha entusiasmado demasiado al público.

Pese a las indicaciones en contra, me animé a darle una oportunidad a 'Balls Up (Con un par)', pero la verdad es que seguramente habría hecho mejor ahorrándomela. Es cierto que me esperaba algo más o menos absurdo, pero una cosa es eso y otra que tenga tan poca gracia, pues solamente el momento karaoke logro divertirme de verdad.

Por lo demás, una curiosa aparición especial que no desvelaré y los esfuerzos de Hauser por dar lo mejor de sí son lo más rescatable de una película que no cuesta entender que Amazon decidiera estrenar directamente en streaming. Y es que cero problemas con el humor escatológico, pero al menos que esté suficientemente hilado para que no sea una acumulación de situaciones con tan poca gracia.

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026