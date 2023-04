Es la película que juntó de nuevo a Timothée Chalamet con el director de 'Call Me By Your Name': llega a Amazon Prime Video una sensual película de terror con un casting incomprensible

Hollywood se encuentra en una crisis existencial por falta de estrellas, pero poco a poco se empieza a vislumbrar una nueva generación que pueden ser la conexión con las audiencias más jóvenes de aquí al futuro. Timothée Chalamet apunta a ser una de ellas, aunque está todavía en proceso de maduración. Por cada 'Call Me By Your Name' o cada 'Dune' te va sumando un proyecto donde se nota que no ha medido bien lo que puede aportar al conjunto.

Probablemente uno de sus errores de cálculo haya sido su reunión con el director que le dio uno de los papeles de su vida, el de 'Call Me By Your Name'. Y no es que pintase mal sobre el papel: una romántica road movie criminal con componente terrorífico y descubrimiento juvenil. Sin embargo, hay demasiadas cosas que no encajan en una película como 'Hasta los huesos: Bones and All'.

Huesos y corazones rotos

Luca Guadagnino nos lleva de la mano por la América profunda en esta adaptación literaria que podría haber sido una 'Crepúsculo' caníbal, pero en su lugar crea algo sensual aunque errático. Ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video para comprobar por uno mismo las dificultades y también las virtudes que presenta esta película.

Realmente no es el personaje de Chalamet el protagonista principal, sino el de Taylor Russell. La joven tiene que escapar y sobrevivir en los márgenes de la sociedad después del último incidente donde no ha podido controlar su impulso de comer carne humana. En el trayecto se irá encontrando con otras almas errantes que presentan el mismo deseo caníbal, algunas mejores que otras. La más fascinante será un joven solitario de pelo chillón con el que mantendrá una relación romántica.

La historia tiene lugar en Estados Unidos en los años ochenta, pero no es para nada una película nostálgica. Guadagnino emplea discurso del presidente Ronald Reagan para comentar la fallida promesa de prosperidad americana ante comunidades restringidas a los márgenes de la sociedad. Esto ha sido interpretado como una validación del canibalismo al equipararlo con otras comunidades oprimidas como la LGTBI, lo cuál es una lectura terriblemente superficial que falla a comprender los niveles más básicos de lectura de subtexto y alfabetización mediática.

'Hasta los huesos: Bones and All': luces y sombras

Con cuestiones complejas e inconformistas como estas el italiano podría haber dado una fascinante película que fuese también sensual y terrorífica. Pero solo cumple a medias, lastrado por un casting incomprensible. Russell brilla con luz propia, siendo el gran hallazgo de la película, pero Chalamet no termina de coger el pulso a este heredero directo del personaje de Martin Sheen en 'Malas tierras'. Otros caníbales, como el de Michael Stuhlbarg, ayudan a transmitir cierta tensión terrorífica buscada, pero lo de Mark Rylance, que parece sacado de "Balbuceos y susurros: La película", es justo por donde la película se desangra.

Y hablando de sangre, las partes más gore resultan uno de los aciertos de 'Hasta los huesos: Bones and All'. Junto a 'Suspiria', muestran que Guadagnino podría hacer una película de terror puro bastante escalofriante si quisiera, empleando lo visceral y los sonidos de rotura para desagradar de la mejor forma al espectador. Esto hace que la película no esté plenamente desaprovechada, pero queda constantemente la sensación de que se queda todo el rato en la órbita de la formidable película que podría haber sido.

