Qué ver en Amazon Prime Video: Ben Affleck interpreta a un marido retorcido en un morboso y entretenido thriller erótico con Ana de Armas

Ben Affleck es uno de esos clásicos casos de actores que tienen una mala reputación relativa a sus capacidades interpretativas, cuando la realidad es que han sido habitualmente mal escogidos en roles para diferentes películas. Cuando ha tenido ocasión de hacer personajes más acordes a sus habilidades y su personalidad pública, el resultado no sólo ha sido convincente sino realmente fabuloso.

Es realmente curioso que uno de esos roles que mejor se han ajustado a sus particulares talentos sean el de marido cuestionable o incluso terrible. En films que han girado en torno a matrimonios retorcidos se ha terminado moviendo como pez en el agua. Probablemente estéis pensando en el caso de 'Perdida', que es un grandísimo ejemplo, pero no hace falta irse muy lejos. Hace unos meses lo mostró en 'Aguas profundas', la película que nos llegó a través de Amazon Prime Video.

Historias por debajo de la superficie

Por algún extraño motivo, su notoria presencia física y su habitual estoicismo que ha ido escondiendo cada vez más misterios con el paso del tiempo le han vuelto idóneos para psicodramas como éste. Casi se puede decir que lleva toda su vida esperando que un Adrian Lyne de la vida le plantase un thriller erótico desvergonzado donde poder lucirlo.

Por suerte para él, el propio Lyne se encargó de dirigir ese proyecto, con el creador de 'Euphoria', Sam Levinson, adaptando una popular novela de Patricia Highsmith. Affleck es un adinerado padre de familia -y aficionado a la crianza de caracoles- casado con una esposa joven e inconformista interpretada por Ana de Armas. Para ella, la vida familiar es más desoladora de lo que esperaba, y necesita de mayores emociones fuera de ese entorno.

Por eso se desata en fiestas, donde es la comidilla de los habituales, y tiene contactos con otros hombres que presenta como amigos, aunque su marido sabe perfectamente qué hay detrás de todo esto. Por eso los consiente, aunque no desaprovecha tampoco la oportunidad de imponerse ante ellos para dejar las cosas claras. Y por eso se vuelve el sospechoso número uno cuando estos empiezan a desaparecer.

'Aguas profundas': el erotismo que se echa en falta

No nos engañemos, el resultado es bastante imperfecto. No por ello debemos dejar de considerar sus aciertos, que son justo los que la hacen bastante entretenida de ver, incluso aunque podamos poner pegas a su suspense. Aunque el resultado no sea tan juguetón como una 'Infiel', su anterior película, Lyne sabe dejar miguitas sugerentes como sólo el buen thriller erótico -género donde él es casi un John Carpenter- puede ofrecer. Sabe ofrecer la justa cantidad de morbo para remover al que está viendo, aunque sea por incomodidad.

Escenas como la de Ana de Armas tocando el piano en cuclillas, las poco sutiles metáforas con caracoles o todo lo que va relacionado con el personaje de Tracy Letts son muestras de un director sabiendo qué teclas son las que hay que tocar en esta clase de película. Affleck consigue, por su parte, sostener las partes más inquietantes. Todo ello consigue que, incluso con evidentes fallos, 'Aguas profundas' sea una película que apetece ver hasta el final. Ya tan sólo porque el thriller erótico ha sido casi descartado por completo por los estudios de Hollywood, y que nos den ganas de dar gracias porque nos haya caído uno casi por accidente hace unos meses.

