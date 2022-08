La censura china ataca de nuevo: cambia el final de 'Minions: el origen de Gru' para ajustarlo a su moralidad... Y no es la primera vez que lo hace

No es la primera vez que en China los censores hacen de las suyas. Hace unos meses supimos del final que lanzaron para 'El club de la lucha', en el que la policía evitaba las explosiones a tiempo y Tyler acababa metido en un manicomio hasta 2012, pero ahora les ha dado con la película más inesperada: 'Minions: el origen de Gru'.

Ojo: Spoilers (claro) del final de 'Minions: el origen de Gru'. Del real y del chino.

Debo irme, mi planeta me necesita

Como si de Poochie volviendo a su planeta al final de su episodio de 'Los Simpson' se tratara, los censores chinos han decidido poner unos carteles al final de la segunda película de los Minion para aclarar que la policía siempre gana. En la película original, Gru se marcha en el coche hacia el horizonte con Nudillos, que ha fingido su muerte. En la versión que se ha podido ver en China pasa algo parecido, pero no del todo.

"Nudillos Salvajes fue atrapado por la policía y pasó 20 años en prisión", reza el primero de los dos carteles que han puesto al final de la película para dejar claro que el mal siempre paga (algo irónico dado que toda la saga está protagonizada por, bueno, un supervillano). "Gru volvió con su familia y su mayor logro es ser el padre de sus tres niñas", termina, mostrando el valor de la familia. Obviamente, todo el mundo en Internet se ha reído de este intento descarado de manipular al público.

Hay películas en China que se han censurado por los motivos más peregrinos: 'Regreso al futuro' está prohibida por mostrar viajes en el tiempo, 'Babe: el cerdito en la ciudad' no pudo proyectarse por enseñar animales que hablan, en 'Iron man 3' se incluyeron cuatro minutos exclusivos para China donde había hasta publicidad de leche Mengniu, los treinta minutos finales fueron eliminados de 'El señor de la guerra' para mostrar un cartel en el que se decía que el protagonista confesó sus crímenes y pasó su vida en prisión, y hasta la reunión de 'Friends' cortó las partes de Lady Gaga, Justin Bieber y BTS por ser consideradas personas non gratas en el país. Ver y no creer.