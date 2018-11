Descubierta en Japón una película perdida de Disney protagonizada por el conejo Oswald, el antecesor de Mickey Mouse

Perdida durante noventa años, la historia protagonizada por Oswald, el conejo afortunado, una especie de proto-Mickey Mouse, ha aparecido en Japón. La copia en 16mm de 'Neck 'n' Neck' estaba en posesión del historiador Yasushi Watanabe, que compró la cinta por menos de cinco dólares cuando era estudiante de secundaria, hace casi 70 años. Esta es la historia de un verdadero tesoro Disney.

Según las informaciones de las últimas horas, Watanabe compró la película a un mayorista de juguetes cerca de su casa en Osaka, donde estaba etiquetada como 'Mickey Manga Spide'. No se dio cuenta de la importancia de la obra hasta hace poco, cuando se encontraba leyendo el libro 'Oswald The Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons', de David Bossert, un animador de Disney que trabajó más de treinta años en la casa.

El tiempo de duración original de 'Neck 'n' Neck' fue de cinco minutos, pero se redujo a dos minutos para su lanzamiento de 16mm. En el corto, Oswald y una amiga salen a pasear en su coche cuando son perseguidos por un perro policía. Durante la persecución, los vehículos se demostrarán que la física y la gravedad no existen en el mundo animado.

'Trolley Troubles' (1927)

EL conejo Oswald fue un personaje que Walt Disney creó en 1927, un año antes de que la aparición del personaje que convertiría a la compañía en un nombre familiar a nivel mundial, Mickey Mouse. Además, el personaje pasó a ser propiedad de Universal a finales de los años 20, y no sería hasta 2006 cuando Disney recuperase los derechos. Posiblemente ahora, tras la publicación del extraordinario libro y este flamante descubrimiento, el bueno de Oswald tenga el respeto y reconocimiento que merece.