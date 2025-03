Esta mítica serie de animación española tuvo tanto éxito que incluso le hicieron un remake live action... en Italia

Aunque hoy en día Disney ha conseguido que aborrezcamos los live action, no siempre han sido una práctica tan habitual, y menos en España. 'Lola & Virginia' logró lo que pocas series de animación española consiguieron: tener un remake en imagen real y encima en Italia.

La serie di Lola e Virginia

Si visteis series animadas durante la primera década de los 2000, sin duda os sonará 'Lola & Virginia': esta coproducción francoespañola nos contaba la historia de la rivalidad constante entre Lola, una niña de 12 años "de barrio" (o así se define ella, vaya), y Virginia, una chiquilla pija y rica que llega para hacer de su vida un infierno.

En cada uno de sus 52 episodios, alguna de las dos encontraba una excusa para idear un malvado plan que hundiera a su rival y sacaban todo arsenal para llevarlo a cabo, aunque la mayor parte de las veces no salía bien y terminaba montándose un pollo tremendo entre los intentos de la una y la venganza de la otra (a mí me estresaban un poco con tanto odio visceral, no os voy a mentir).

Con la colaboración de Imira Entertainment, Milimages, TV3, EiTB y France 3 en la producción, la serie se estrenó en 2006 y tuvo una buena acogida durante su emisión en la TV española. Las aventuras y desventuras de Lola y Virginia no solo recorrieron muchas autonómicas, sino que también se pudieron ver en otros países.

La serie llegó a las pantallas de Francia, Reino Unido, Portugal, Latinoamérica, EE.UU. y otros países donde se emitía Nickelodeon, e incluso tuvo una adaptación a videojuego para la Nintendo DS, en el que te ponías en la piel de Lola e intentabas derrotar a Virginia y ligarte al chico que le gustaba ("Gran argumento con horas de diálogo" rezaba la carátula).

Eso sí, el país donde parece que mejor aceptación tuvo debió de ser Italia porque, si no, no me explico cómo se les acabó ocurriendo hacer un remake en imagen real de la serie, producido por Imira, Brave Films y RAI, la TV italiana. Los personajes de esta versión pasaron de niñas a adolescentes, en un intento de alcanzar a la audiencia de 15 años que se había criado con la serie (según explicó el productor).

El live action tuvo 26 episodios, se estrenó en 2011 y contó con Laura Adriani ('La culpa no es mía') como Lola y Anna Gumpel (que apenas hizo dos títulos después de esto) como Virginia. En teoría, la serie se vendió para emitirse en Nickelodeon, España y Portugal, pero al final solo se pudo ver en la TV italiana... y visto lo visto, igual fue lo mejor que podría haber pasado.

En España, la serie original de 'Lola & Virginia' está disponible a través de Amazon Prime Video y Atresplayer

